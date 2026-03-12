David Villa går inn i Atlético de Madrids styre under nye amerikanske eiere

HQ

Apollo Sports Capital, det amerikanske sportsinvesteringsselskapet som kjøpte 57% av Atlético de Madrid i fjor, har omorganisert styret, som vokser fra fem til elleve medlemmer. Enrique Cerezo og Miguel Ángel Gil vil fortsette som henholdsvis styreleder og administrerende direktør i minst tre år, men blant de seks nye medlemmene er det David Villa som skiller seg ut.

Villa spilte bare én sesong i Atlético de Madrid, men satte sitt preg på klubben ved å vinne LaLiga 2013/14. Han har også vunnet store titler med Zaragoza, Valencia og Barcelona. Villa er også den beste målscoreren i det spanske landslagets historie, med 59 mål på 98 kamper mellom 2005 og 2017.

"Jeg er veldig glad for å komme tilbake til klubben med nye ansvarsområder, men med det samme ønsket om å fortsette å hjelpe Atlético de Madrid med å vokse sesong etter sesong. Klubben har opplevd betydelig vekst i flere år, og jeg håper å kunne bidra til fortsatt suksess. Jeg er veldig takknemlig for at de vurderte meg for denne rollen", sa Villa i kunngjøringen torsdag.

Atlético de Madrid bygger et enormt sports- og fritidssenter i Madrid

Med det nye styret og omorganiseringen av aksjonærene har styret også godkjent en kapitaløkning på opptil 100 millioner euro, som skal brukes til det nye byprosjektet kalt City of Sport, som utvikles ved siden av Riyadh Air Metropolitan Stadium i Madrid, med idrettsanlegg, et kjøpesenter og til og med en enorm kunstig strand, med angivelig det største bølgebassenget i Europa.