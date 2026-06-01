Davide Ancelotti ansatt av Lille som hovedtrener frem til 2028, første jobb som hovedtrener i Europa

HQ

Davide Ancelotti, den 36 år gamle sønnen til Carlo Ancelotti, debuterer i Europa som manager uten sin far, og har nettopp blitt utnevnt til Lille-manager for to sesonger. Han etterfølger Bruno Génésio, som forlot klubben etter å ha fullført toårskontrakten som førte laget til tredjeplass i Ligue 1 og kvalifisering til Champions League.

"Jeg er veldig stolt og glad, og jeg takker president Olivier Létang for hans tillit og for denne muligheten. Vi snakket mye sammen, og jeg fant en ekte forbindelse, med felles ideer og verdier", sier Ancelotti. "LOSC-prosjektet passer perfekt for meg, med sin klare identitet, høye standard og forpliktelse til hardt arbeid. Det er en seriøs, ambisiøs og konkurransedyktig klubb som regelmessig deltar i europeiske turneringer."

Davide begynte å jobbe som fysisk trener for Paris Saint-Germain da klubben ble trent av Carlo (2011-2013), og fulgte deretter farens trenerteam i Real Madrid, Bayern München, Napoli, Everton og Real Madrid, og jobber for tiden som assistenttrener for Brasils landslag, sammen med sin far. Etter VM flytter Davide til Lille for sin debut som hovedtrener i Europa, og det er bare hans andre oppdrag som hovedtrener for et lag etter å ha jobbet med Botafogo mellom juli og desember 2025.