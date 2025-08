Davidovich Fokina deler "skuffelse og sinne" med ATP, men ikke alle er enige: "Patetisk"

HQ

Alejandro Davidovich Fokina, som ble nummer to i Washington Open forrige søndag, skal etter planen spille mot Jakub Mensik i 32-delsfinalen i Canadian Open i dag, med start klokken 16:00 BST, 17:00 CEST. Det er 11:00 lokal tid, den eneste kampen i konkurransen som starter så tidlig i morgen, resten starter halvannen time senere.

Den spanske spilleren sendte en krass uttalelse på sosiale medier, der han klaget over situasjonen. "I dag vil jeg uttrykke min skuffelse og sinne over ATP. I morgen starter alle kampene kl. 12:30, bortsett fra vår, som starter kl. 11:00. Vi er en time unna klubben, noe som tvinger oss til å stå opp tidlig for å kunne ankomme i god stand. Vi ba om å få det endret, men svaret var at alt allerede er utsolgt: billetter, TV... og at det ikke kan endres."

"Nok en gang er det tydelig at vi spillere ikke blir tatt hensyn til. I dag var det noen få av dem, i morgen er det min tur, og fra og med i overmorgen spiller alle igjen kl. 12:30. Det er mange baner tilgjengelig, men vi er de eneste som er satt opp til kl. 11.00. ATP lover alltid løsninger, men gjør aldri noe. Dette er ikke første gang dette har skjedd, og når du er inne, skjønner du at det ikke er så fint som det ser ut fra utsiden."

Davidovich kommer fra en lang rekke kamper, ettersom han også spiller i double med Flavio Cobolli. Uttalelsen hans ble imidlertid besvart av den britiske spilleren Daniel Evans, som la ut historien hans på Instagram og sa "Wake up and play. Verden våkner opp og jobber 9-5 event 8-6. Patetisk".