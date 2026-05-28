Davidovich Fokina etter å ha blitt forlatt av treneren midt under Roland Garros: "Jeg trodde han var en god person"

HQ

Alejandro Davidovich Fokina, nummer 23 i verden og den nest beste spanske spilleren etter Alcaraz, tapte i andre runde i Roland Garros mot Thiago Agustin Tirante i fire sett. 26-åringen sparket sin manager Félix Mantilla etter å ha nådd fire finaler i 2025, men ikke vunnet noen, til tross for at han hadde flere matchballer, men har plutselig blitt forlatt av sin etterfølger, Mariano Puerta.

De første rapportene sa at Davidovich Fokina sparket Puerta midt i turneringen, mellom hans første og andre kamp, da Puerta forlot Paris til fordel for Miami. Men spanjolen bekreftet at det var Puerta som plutselig dro, "uten å si et ord til noen", og han brukte en WhatsApp-tekst for å forklare ham hvorfor han dro.

"Han fortalte meg at han følte seg uvel, og at han skulle tilbake til hotellet. Og så tok han rett og slett et fly til Miami. Han er voksen og kan ta sine egne avgjørelser. Jeg vet ikke om jeg kommer til å svare på den meldingen. Men som person sviktet han hele laget", sa Davidovich Fokina (via ClayTennis), og nektet for å ha hatt noen krangler med den argentinske treneren (en tidligere Roland Garros-finalist som tapte mot Rafa Nadal i 2005). "Jeg trodde han var en god person, men etter dette oppdaget jeg at han hadde gjort det samme et par ganger før. Det var min feil at jeg ansatte ham".

Davidovich Fokina, den høyest rangerte spilleren som fortsatt ikke har vunnet en turnering, har fått en ny trener, José Manuel Clavet.