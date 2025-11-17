Davis Cup-finale 8: alle ukens kamper og hvordan du ser dem live
Davis Cup avsluttes denne uken i Bologna med Italia, Østerrike, Frankrike, Belgia, Tsjekkia, Spania, Argentina og Tyskland.
Tennissesongen er i ferd med å ta slutt: Etter ATP-finalene, der Jannik Sinner tok kronen igjen, men Carlos Alcaraz beholdt verdensmestertittelen, er det bare Davis Cup-finale 8 denne uken, som starter tirsdag og avsluttes neste søndag (18.-23. november). Italia, Østerrike, Frankrike og Belgia på den ene siden; Spania, Tsjekkia, Argentina og Tyskland på den andre siden, for "World Cup of tennis" som finner sted i Bologna, Italia.
Italia forsvarer tittelen sin, den andre på rad, uten Jannik Sinner, som har bestemt seg for å ta en ekstra ukes hvile før neste sesong, og stoler på laget sitt, som også inkluderer Lorenzo Musetti, som er nr. 8 i verden. Spania har som mål å erobre tittelen de sist vant i 2019 med Carlos Alcaraz (men uten Davidovich Fokina) og Tyskland, med Alexander Zverev som er nr. 3 i verden; Argentina med dobbeleksperten Francisco Cerundolo; og Tsjekkia med Jiri Lehecka og Jakub Mensik vil også være store trusler.
Dette er det komplette programmet for Davis Cup Final 8 denne uken:
- 18. november: Frankrike mot Belgia
- 19. november: Italia mot Østerrike
- 20. november: Spania mot Tsjekkia / Argentina mot Tyskland
Semifinaler
- 21. november: Vinneren av Italia/Østerrike mot vinneren av Frankrike/Belgia
- 22. november: Vinneren av Spania/Tsjekkia mot vinneren av Argentina/Tyskland
Finaler
- 23. november
Slik ser du Davis Cup-finalene
Interessert i Davis Cup? Her er en liste over lokale kringkastere for konkurransen :
- Belgia: RTL, VRT
- Frankrike: beIN Sports
- Spania Movistar
- Tsjekkia: Ceska Televize
- Italia: SuperTennis SuperTennis
- Østerrike ORF, Tennis Channel
- Tyskland: Tennis Channel Tennis Channel
- Danmark DR
- Finland YLE
- Storbritannia BBC, Tennis Channel