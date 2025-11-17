Davis Cup-finale 8: alle ukens kamper og hvordan du ser dem live

HQ

Tennissesongen er i ferd med å ta slutt: Etter ATP-finalene, der Jannik Sinner tok kronen igjen, men Carlos Alcaraz beholdt verdensmestertittelen, er det bare Davis Cup-finale 8 denne uken, som starter tirsdag og avsluttes neste søndag (18.-23. november). Italia, Østerrike, Frankrike og Belgia på den ene siden; Spania, Tsjekkia, Argentina og Tyskland på den andre siden, for "World Cup of tennis" som finner sted i Bologna, Italia.

Italia forsvarer tittelen sin, den andre på rad, uten Jannik Sinner, som har bestemt seg for å ta en ekstra ukes hvile før neste sesong, og stoler på laget sitt, som også inkluderer Lorenzo Musetti, som er nr. 8 i verden. Spania har som mål å erobre tittelen de sist vant i 2019 med Carlos Alcaraz (men uten Davidovich Fokina) og Tyskland, med Alexander Zverev som er nr. 3 i verden; Argentina med dobbeleksperten Francisco Cerundolo; og Tsjekkia med Jiri Lehecka og Jakub Mensik vil også være store trusler.

Dette er det komplette programmet for Davis Cup Final 8 denne uken:



18. november: Frankrike mot Belgia



19. november: Italia mot Østerrike



20. november: Spania mot Tsjekkia / Argentina mot Tyskland



Semifinaler



21. november: Vinneren av Italia/Østerrike mot vinneren av Frankrike/Belgia



22. november: Vinneren av Spania/Tsjekkia mot vinneren av Argentina/Tyskland



Finaler



23. november



Slik ser du Davis Cup-finalene

Interessert i Davis Cup? Her er en liste over lokale kringkastere for konkurransen :



Belgia: RTL, VRT



Frankrike: beIN Sports



Spania Movistar



Tsjekkia: Ceska Televize



Italia: SuperTennis SuperTennis



Østerrike ORF, Tennis Channel



Tyskland: Tennis Channel Tennis Channel



Danmark DR



Finland YLE



Storbritannia BBC, Tennis Channel

