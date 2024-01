Day of the Devs løsriver seg fra Double Fine og Microsoft og etablerer seg som et nøytralt indie-arrangement.

HQ

Hvis du er en fan av indiespillscenen, følger du sikkert med på Day of the Devs. Siden den første sendingen i 2012 har arrangementet, som drives av iam8bit og Double Fine, vært inngangsporten for utallige fans til noen av de beste spillene fra indie-studioer og -utviklere. Men det du kanskje ikke visste, er at det er et altruistisk initiativ som ikke tar betalt av studioene for markedsføring eller visning av spill, og nå skal det bli enda mer transparent.

Day of the Devs har bestemt seg for å etablere seg som en non-profit-organisasjon og uten paraplyen til Double Fine (som, som kjent, er en del av Microsoft-familien). På denne måten vil organisasjonen sørge for å fremme en plattformnøytral holdning. Day of the Devs starter en donasjonskampanje med mål om å samle inn 500 000 dollar for å gjennomføre tre arrangementer i år: Day of the Devs: San Francisco i mars (et fysisk arrangement), den tradisjonelle og virtuelle Day of the Devs: Summer Game Fest Edition i juni og hybriden Day of the Devs: The Game Awards Edition i desember.

Hvis du vil vite mer om denne nye fasen av Day of the Devs og ønsker å samarbeide med dem, kan du besøke nettstedet med all informasjon.