Dayot Upamecanos kontraktsforlengelse med Bayern har stoppet opp, Real Madrid og Liverpool lukter blod

Dayot Upamecano, 26 år gammel midtstopper, kan forlate Bayern München neste sommer når kontrakten hans går ut, da rykter og rapporter fra Tyskland sier at den franske spilleren ikke ønsker å bli i Bayern, hvor han ble ansatt i 2021, dersom den bayerske klubben ikke aksepterer betingelsene hans. Det vil sette en stopper for nesten ti år i Bundesliga (han spilte tidligere for RB Leipzig, og kom fra et annet Red Bull-eid lag, RB Salzburg).

Den franske landslagsspilleren fra Bissau-Guinea, som imiterte Sergio Ramos' spillestil, kan også følge i hans fotspor og gå til Real Madrid, ettersom flere spanske medier denne uken rapporterte at Real Madrid følger ham nøye og er klar over at forhandlingene hans med Bayern om en kontraktsforlengelse har stoppet opp.

Real Madrid er imidlertid ikke den eneste klubben som er interessert: Ifølge Fabrizio Romano på sin YouTube-kanal (via TeamTalk), skal Liverpool og PSG også være på markedet. Det er en interessant situasjon, for Liverpool ønsker å leie Upamecano som erstatning for Ibrahima Konaté, midtstopperen som også går ut av kontrakt i juni 2026, og som var ventet å dra til Real Madrid.

Men på grunn av Konatés skader den siste tiden, melder Cadena Ser at den spanske klubben har mistet interessen for Konaté, og at Upamecano er et av hovedmålene for Madrid neste år, med tanke på at han også er en av Mbappés nærmeste venner på det franske landslaget.