Days Gone 2 skulle få samarbeidsmodus

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Bloombergs Jason Schreier i forrige uke bestemte seg for å avsløre at Sony hadde takket nei til Bend Studio sine planer for Days Gone 2, så det er ikke rart at unormalt mange tittet innom David Jaffe sin stream i går. God of War-skaperen hadde nemlig invitert Jeff Ross, en av hovedmennene bak Days Gone, for å blant annet snakke om Schreier sine påstander. I løpet av de over to timene sammen kunne Ross blant annet fortelle bittelitt om hva planene for en Days Gone-oppfølger var.

Overskriften sier egentlig det hele, for Ross kan selvsagt ikke si mye etter å ha signert en taushetserklæring og av respekt for de tidligere kollegaene sine, men det er uansett ganske interessant. Han bekreftet at de i utgangspunktet skulle ha en samarbeidsmodus i Days Gone, men at tid og ressurser gikk fra dem. Derfor inneholdt forslaget til Sony om en oppfølger også en multiplayerdel. Her ville flere spillere utforsket verdenen sammen, bygget seg opp baser og selvsagt kjempet mot enorme mengder freakers. Noe mer enn det kunne han ikke si om den potensielle oppfølgeren.

Samtidig er det verd å merke seg at han også sa Sony sitt valg om å takke nei var forståelig. Det japanske selskapet har en langt slankere lommebok enn Microsoft, og må derfor være mer forsiktig med hva det satser tid og hundrevis av millioner dollar på. Lett å si når andre kommentarer kanskje vil skapt problemer, men Ross er kjent for å være ganske åpen om slike ting, så jeg tror ikke de har et veldig dårlig forhold i disse dager. Særlig siden Ross også sa at han forlot Bend Studio som følge av at han ikke så mange sjanser for utvikling etter å ha ledet arbeidet på Days Gone. I disse dager har han gått over til Mortal Kombat-skaperne i Netherrealm for å hjelpe dem på forretningssiden.

Hvilke andre ting ville du gjerne sett i Days Gone 2?