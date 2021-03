Days Gone og Zombie Army 4 er PlayStation Plus-spill i april

Du ser på Annonser

Sony bestemte seg for å være tidlig ute da de allerede i februar fortalte at PlayStation 5-utgaven av Oddworld: Soulstorm vil lanseres "gratis" som en del av PlayStation Plus den 6. april, men dette blir selvsagt ikke det eneste vi som er medlemmer kan se frem til.

Nå har vi fått vite at de to andre PlayStation Plus-spillene i april blir Days Gone og Zombie Army 4: Dead War. Førstnevnte er kanskje litt skuffende for de som allerede har en PS5 siden spillet er en del av PlayStation Plus Collection, men alle andre bør være meget fornøyde, synes jeg.

Disse tre vil altså erstatte både Final Fantasy VII: Remake, Farpoint, Remnant: From the Ashes, Maquette og Destruction Allstars førstkommende tirsdag, så legg til de sistnevnte i samlingen før det er for sent.