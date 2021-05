Days Gone (PC)

Du ser på Annonser

Bend Studios åpen verden-eventyr Days Gone er en av de svakere utgivelsene til PlayStation Studios de siste årene, men det er fortsatt et fullt kapabelt og underholdende spill som blir litt offer for å sammenlignes med enestående titler. Jeg spilte først gjennom dette spillet da det ble lansert til PlayStation 4 som stort sett sang på siste verset, og selv om jeg koste meg med det tok det meg ikke på samme måte som The Last of Us Part II eller God of War som begge er titler som til dags dato fortsatt presser ytelsen til PS4 til det ytterste for å levere flotte opplevelser.

Nå er Days Gone endelig tilgjengelig på PC i en ny versjon som fjerner mange tekniske begrensninger som det hadde på PS4. Uten å røpe for mye er resultatet vi får en langt bedre utgave av spillet, og det fikk meg til å nyforelske meg i spillet.

Ettersom vi allerede har anmeldt Days Gone skal jeg ikke gå inn på historien eller hva du kan gjøre i spillet i denne anmeldelsen. Det kan du lese mer om i den originale anmeldelsen. Fokuset vil heller ligge på det tekniske aspektet og hvordan spillet nå ser ut.

PC-versjonen låser opp ubegrenset bildeoppdatering, kjappere lastetider, bedre grafikk, ultra-wide skjerm-støtte, støtte for mus og tastatur, støtte for kontrollere, også de som ikke er DualShock og, om ikke det var nok, får du alt ekstrainnhold som er kommet etter lanseringen på PS4.

Hva betyr egentlig alle disse tekniske endringene? Først og fremst ser spillet bedre ut og spilles merkbart mye bedre enn det gjorde på PS4, med trykk på merkbart. Min datamaskin er ganske kapabel med 9. generasjon i7 prosessor med RTX 2060 og 16gb RAM. Det er på ingen måte en "battle station" som er designet til å kjøre spill i 300+ FPS, men det klarer å kjøre de fleste spill i 60+ FPS på deres høyeste grafikkinnstillinger. Vanligvis foretrekker jeg ytelse fremfor kvalitet, og justerer derfor ned de visuelle innstillingene for å få høyest mulig bildeoppdatering. På Days Gone på PC endte jeg opp med medium visuelle innstillinger og fikk servert FPS på mellom 80 og 130 avhengig av situasjonen i spillet.

Under filmsekvenser falt bildeoppdateringen til rundt 80, og da jeg raste rundt i den åpne verdenen med noen få Freakere på skjermen kunne jeg klokke inn nærmere 130 FPS. Selv med den varierende bildeoppdateringen flyter spillet utrolig glatt, og tilbyr meg en opplevelse som nesten ikke er til å kjenne igjen fra PS4.

Det interessante er at selv om jeg fokuserte på ytelse ser Days Gone utrolig bra ut på PC. Enten du sjekker ut de åpne skogområdene i Oregon eller titter ned i gapet på en Freaker tilbyr denne versjonen et massivt løft på det visuelle. Selv områder som eldes fort i videospill som ansikter ser langt langt bedre ut her. Du kan se hvordan skjegget til Deacon danser i vinden, og det er ganske så magisk.

Mye av glansen til PC-versjonen av Days Gone kommer fra de latterlig mange innstillingene tilgjengelig. Her kan du justere på så å si alt spillet har å tilby slik at det passer seg slik du ønsker å spille det, inkludert å tilegne knapper til funksjoner, og endre synsfelt som kan utvides ganske drastisk og gi en helt ny og bedre spillopplevelse.

Det er noen problemer her og der derimot. Innimellom opplevde jeg litt hakking, først og fremst i filmsekvensene, men det skjedde såpass sjeldent at det hadde ingen stor innvirkning i min opplevelse med spillet. I tillegg til det er det fortsatt Days Gone, og det har ting som kan få deg til å gå på veggen. Siktesystemet kan være ekstremt vanskelig å håndtere frem til du får oppgradert karakteren.

Selv med feilene som er blitt med over tilbyr PC-versjonen av Days Gone en langt bedre opplevelse av spillet. De utallige innstillingsmulighetene gjør at dette spillet som spiltes bra på PS4 kan spilles ekstremt bra på PC, og er uten tvil den beste måten å spille Days Gone på i dag. Det beste er at du ikke nødvendigvis trenger et beist av en gaming-PC for å få det beste ut av spillet heller ettersom optimaliseringen er gjort utmerket, og har gjort overgangen til plattformen fantastisk. Er det én ting spillingen av PC-versjonen har fått meg til å innse er det at Days Gone har livets rett i PlayStation Studios videre planer. Spillet er fortsatt fullt mulig å grave seg ned i, i mengder med timer mens du kjører rundt på motorsykkelen og meier ned ikke-zombier.