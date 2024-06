Days Gone-regissør sier at Sonys toppfolk ikke likte spillet

HQ

Days Gone blir ofte omtalt som et av de mer undervurderte spillene i PS4-generasjonen. Det gir spillerne en annen type zombieopplevelse enn for eksempel The Last of Us, og ble en hit blant de som spilte det, men selv om den fanbasen kanskje ønsker seg en oppfølger hver dag tror ikke spillets regissør Jeff Ross at det kommer til å skje.

Ross skrev nylig på Twitter/X at han tror en oppfølger aldri vil skje. Dette er i stor grad fordi "Sony-topper som Hermen aldri var fans, så du vil ikke høre om det på PlayStation State of Play ... eller noensinne."

Skuffende for noen, men selv om en oppfølger var under arbeid, ville det ta lang, lang tid før vi fikk se den, ettersom Bend Studio for tiden jobber med noe helt annet, slik det ser ut til.