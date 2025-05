HQ

Selv om de objektivt sett er "billige" oppgraderinger, føles det som om mange begynner å bli litt lei av Sonys metode for å gi sine tidligere titler nytt liv. I en verden av "remasters" av omfanget av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PlayStation-alternativene som inkluderer The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Death Stranding, og nå til og med Days Gone, det faktum at disse ganske enkelt tilbyr forbedret ytelse og grafikk som andre selskaper har tilbudt gratis tidligere sammen med noen ekstra tillegg, kan det føles som et spark i tennene at Sony føler seg så i stand til å bare ta penger ut av lommeboken din uten anger. Men hei, dette er verden som Sony har bygget for seg selv, så nok prat, la oss komme til saken og diskutere om Days Gone Remastered er verdt pengene dine.

Til å begynne med, la oss få de mer grunnleggende elementene ut av veien. Ja, denne utgaven forbedrer grafikken og ytelsen til PS4-versjonen av originalen. Nei, det er ikke en The Last of Us: Part I forbedring, men det er en merkbar forbedring, spesielt i spillets flyt på Performance Mode og når du holder øye med tiden det tar å laste inn. Utover det merket jeg personlig ikke en virkelig massiv forbedring, men det skal sies at dette kommer via en opplevelse ved hjelp av en PS5-basismodell og ikke den betydelig kraftigere Pro som også kan benytte seg av PSSR og andre AI-funksjoner.

Utover ren ytelse, ettersom Days Gone Remastered faktisk er en "next-gen" versjon av PS4-tittelen, får du også en rekke PS5-spesifikke tillegg som gir litt teft, selv om de ikke er spillvekslere. DualSense-støtten er verdt å nevne, da haptikken i kontrolleren er spesielt interessant, spesielt når du kjører rundt på Deacons sykkel, der du nå kan føle en mer autentisk rumling av motorsykkelens motor og hvordan kjøringen endres når du bytter mellom terreng. De tilpasningsdyktige utløserne er også til stede, men ikke veldig merkbare, og bruken av 3D-lyd gjør Freaker -angrepene enda mer skremmende. Utover dette er denne remasteren bare Days Gone med litt moderne teknologi strødd over.

I det minste ville det vært det hvis det ikke var for det faktiske nye innholdet. Nå støtter spillet en håndfull nye moduser og funksjoner, inkludert Speedrun Mode, som er akkurat det som står på boksen, en måte å spore hvor lang tid det tar deg å slå spillet ved å feste en tidtaker på skjermen. For de som er ute etter denne utfordringen, er jeg sikker på at det er et kjærkomment tillegg, men for alle andre er det bare en ekstra måte å sprenge gjennom den samme historien vi har kjent i godt over fem år nå. Så er det også flere måter å tilpasse spillingen etter eget ønske, for eksempel ved å senke hastigheten Freakers løper mot deg. Tilgjengelighet er alltid verdt å slå et slag for, og dette tillegget er kjærkomment, selv om man kan lure på om det kunne vært gjort tilgjengelig for alle versjoner av spillet, og ikke bare Remastered...

Til slutt kommer det desidert største tilskuddet: Horde Assault. Dette er Days Gones svar på en skikkelig zombiemodus, ettersom den plasserer en karakter på et lukket nivå og deretter ber dem om å overleve mot stadig større horder av Freakers. Det er en mye mer actionfylt og mindre ressurskrevende måte å glede seg over å sprenge fra hverandre hordene som liker å vandre rundt på landsbygda i Oregon. Denne modusen har faktisk litt The Last of Us: Part II Remastered - No Return stil til det, ettersom du kan velge forskjellige karakterer fra Days Gone historien, som hver gjør litt forskjellige ting, og du kan deretter bruke dem til å utforske hvert nivå for å plyndre og ressurser for å gjøre det lettere å skyte ned Freakers. Ellers er dette spillet ganske mye nøyaktig hva du forventer at det skal være og ikke noe mer, da det mest ser ut til å dempe forventningene er i hvordan det inkorporerer score. Etter hvert som du dreper Freakers, får du flere poeng, og jo flere du får, desto flere Supply Drops kan du åpne rundt på kartet, og disse gir tilgang til kraftige våpen eller tonnevis av forsyninger. Poengsummen din avgjør også om du "slår" nivået, for selv om det ikke finnes noen rømningsvei i seg selv, har hvert kart en milepæl for poengsummen du må nå for å låse opp neste kart. Når du kombinerer dette med et XP-basert progresjonssystem som lar deg låse opp nye figurer, gjenstander, fordeler og til og med modifikatorer for å gjøre handlingen enda vanskeligere, er det mye å by på i Horde Assault, selv om det er litt av en gimmick og ikke på langt nær like morsomt som å bare tygge seg gjennom hovedhistorien.

Og det bringer meg tilbake til hvorvidt du faktisk bør bruke pengene dine på Days Gone Remastered? Hvis du allerede eier originalen og kan dra nytte av den "billigere" oppgraderingsveien, er det ikke akkurat en stor risiko hvis du leter etter en grunn til å vende tilbake til Oregon og å spille Deacons eventyr på nytt. Men hvis du skal få tak i dette til full pris, vil du like godt se til originalen i stedet, da den beste delen av Days Gone fremdeles er veldig mye historien. Alt dette er imidlertid avhengig av om Sony alltid vil la deg kjøpe den ikkeRemastered versjonen av spillet, ettersom vi har sett dem deaktivere originalen for å flaskehals folk inn i den "nyere" og dyrere forbedrede versjonen ... Det er på grunn av alt dette at jeg kommer til å speile vår opprinnelige Days Gone -vurdering for denne Remastered -versjonen, som hvis du ikke har lest om hvorfor du bør eller ikke bør spille Bend Studios spill, kan du gjøre det ved å gå over her.