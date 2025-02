Days Gone Remastered lanseres på PS5 i april, og legger til nytt innhold

HQ

Likte du Days Gone? Det eksklusive PS4-spillet fra 2019 var noe av en skuffelse for noen fans (det var ikke akkurat "det nye The Last of Us"), men utviklet et sterkt fansamfunn som ble rasende da de fant ut at Sony kansellerte en oppfølger. I stedet har Bend Studios gått over til noe annet ... samtidig som de også lager en uunngåelig Remastered-versjon for PS5 og PS5 Pro.

Som vanlig vil Days Gone Remastered inneholde forbedret grafikk og nye tilgjengelighetsalternativer. Det vil inkludere nytt innhold: Permadeath Mode, Speedrun Mode, Enhanced Photo Mode og en ny modus, Horde Assault. Det vil også være kompatibelt med PS VR2.

PS4-brukere som har kjøpt spillet, vil ha muligheten til å betale 10 dollar/pound/euros for oppgraderingen til PS5. I mellomtiden vil PC-brukere kunne skaffe seg det nye innholdet som en betalt DLC, titlene Broken Roads, samme dag: 25. april 2025. Vil du gi Days Gone en ny sjanse? Dette åpne zombiespillet fortjener det...