Days Gone-skaper skylder på woke anmeldere som ikke fullførte spillet

Undertegnede var faktisk en av de mest positive til Days Gone da spillet ble lansert i 2019, for av litt forskjellige grunner skuffet spillet PlayStation Studios såpass at de stoppet ideene om en oppfølger. Noen av utviklerne har ikke lagt skjul på at de følte seg sviktet av både moderselskapet og andre. John Garvin, som var en av to hovedregissør på spillet, har vært mest ivrig med kjeften, noe som ikke stopper han fra å dele sine "interessante" tanker igjen tre år senere.

For da en Twitter-bruker stilte seg spørrende til hvorfor Days Gone ikke fikk mer skryt fra anmeldere svarte Garvin med følgende melding:



Han erkjenner altså at spillet hadde en del tekniske problemer i starten, noe hadde vært greit om det ikke var for at han utelukkende skylder på koderne for dette selv om han ledet prosjektet. Deretter beveger han seg dog på skikkelig farlig is. Det er ingen hemmelighet at enkelte anmeldere (aldri undertegnede) av en eller annen grunn faktisk ikke fullfører historiefokuserte spill før de deler tankene sine. Likevel er det punkt nummer tre jeg bare synes blir latterlig. Å kalle anmeldere som ikke likte den nå berømte "Promise to ride me as much as you ride your bike"-replikken, hvordan enkelte andre kvinner fremstilles og slik "woke" blir for dumt og barnslig i min bok. Det er åpenbart at Garvin fortsatt er ganske hårsår som følge av anmeldelsene, salgstallene og sparkingen fra Sony, men etter tre år kunne han vel spart seg dette?