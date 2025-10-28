DayZ-skaperen: "Valve får ikke i nærheten av nok kritikk for spillmekanikken sin"

HQ

Loot boxes har vært et omdiskutert tema i lang tid, og den sterkt kritiserte metoden for å selge mikrotransaksjoner har blitt sammenlignet med veddemål og beskyldt for å lokke unge spillere inn i spilleavhengighet. Heldigvis har bransjen ryddet opp noe, men det finnes fortsatt noen store lovbrytere.

En av disse er Valve, som merkelig nok ofte slipper unna kritikken som andre vanligvis får. DayZ-skaperen Dean Hall mener dette er helt urimelig, og i et intervju med Eurogamer uttaler han at de slipper altfor lett unna med sin forretningspraksis for Counter-Strike 2:

"Det er noe jeg synes Valve ikke får i nærheten av nok kritikk for. Jeg er ærlig talt kvalm av gamblingmekanikker i videospill i det hele tatt - de hører absolutt ikke hjemme."

Det er tvilsomt om det blir noen stor debatt denne gangen heller. Valve ser ut til å ha en usvikelig evne til å unngå kritikk, selv om en viss misnøye har begynt å vokse de siste årene. I tillegg til loot box-mekanikken og utbredte problemer med juksemakere (noen mener at Valve burde fokusere mer på dette i stedet for å selge skins), er det også økende kritikk mot mangelen på moderering på Steam.

Hva er ditt syn på Valve? Er det grunn til å kritisere dem, eller er de de gode i spillbransjen og hevet over slike ting?