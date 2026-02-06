DAZN kunngjør eksklusive rettigheter til å sende alle 104 kampene i FIFA World Cup i Spania

HQ

FIFA World Cup 2026 blir en av, om ikke den mest fulgte sportsbegivenheten i året, og det blir det største verdensmesterskapet i historien, med 104 kamper og 48 lag, mer enn de vanlige 32, i USA, Mexico og Canada.

Som vanlig er TV-rettighetene til VM noen av de mest ettertraktede, og de kommer til å være over alt. I Spania har strømmeplattformen DAZN, som har vært noe kontroversiell på grunn av ustabilitet og økte priser, nettopp kunngjort at de vil sende hele VM.

"DAZN, den ledende globale plattformen for sportsunderholdning, vil eksklusivt distribuere GRUP MEDIAPRO-kanalen på betal-TV i Spania, og kringkaste alle kampene i FIFA World Cup 2026", kunngjorde plattformen på fredag.

Dette betyr at alle de 104 kampene mellom 11. juni og 19. juli, som Mediapro eier rettighetene til i Spania, vil bli sendt på DAZN. Det blir den eneste plattformen der man kan se VM i sin helhet, men det betyr ikke at det blir det eneste stedet man kan se VM i landet som for øyeblikket er favoritt til å vinne trofeet.

VM-kamper som vil bli sendt gratis på RTVE

Som annonsert i september 2025 har den spanske allmennkringkasteren RTVE også kjøpt rettighetene til VM fra Mediapro, for å vise dem på den offentlige kanalen La 1. Ikke alle kampene vil bli inkludert, men de sørger for at alle kampene med Spania i gruppespillet (dueller mot Kapp Verde, Saudi-Arabia og Uruguay) vil være tilgjengelige i TVE, i tillegg til "turneringens viktigste kamper". Disse inkluderer åpningskampen mot Mexicos debut, samt "hovedkampene" i åttendedelsfinalene og kvartfinalene, begge semifinalene, kampen om tredjeplassen og finalen 19. juli i New York.

I andre land forventes det også at de offentlige kringkasterne vil vise hovedkampene og alle sitt eget lands kamper gratis på sine offentlige kanaler, takket være avtaler mellom FIFA og European Broadcasting Union (EBU).

Det fulle kamptilbudet vil imidlertid, mer enn noen gang tidligere, variere fra land til land, og prisene vil helt sikkert også variere. De endelige avtalene vil bli kunngjort i løpet av de kommende månedene, inkludert flere detaljer om planene for den "relanserte" FIFA+-plattformen mellom FIFA og DAZN, som angivelig vil være gratis, men begrenset over hele verden, med premiumtilbud som vil bli kunngjort.