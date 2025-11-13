dbrand jobber allerede med en Companion Cube-versjon av Steam Machine

HQ

Det ledende selskapet dbrand er kjent for å lage skins til alle slags konsoller, tilbehør og mer. Fra ekstra ventilasjonsåpninger og mindre hjørner på PS5 til et helt spesielt Switch-utseende, dbrand er kjent for å gi alt når det kommer til tilpasningsmuligheter.

Med en ny konsoll i horisonten tenker selskapet selvfølgelig også på hvordan de kan gjøre Valves Steam Machine unik. Bare en dag etter avdukingen av Steam Machine, har dbrand avduket sitt Companion Cube-utseende for Steam Machine.

Dette skinnet er modellert etter Companion Cube fra Portal, en elskelig boks med hjerter på sidene. Med tanke på at Steam Machine i seg selv er en kube, var dette selvfølgelig dbrands første instinkt da de så hvordan de kunne tilpasse konsollen.

Du kan ta en titt på designet nedenfor, og registrere deg for detaljer på dbrands offisielle nettsted her.

Dette er en annonse: