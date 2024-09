dbrands nye Samsung Galaxy Z Fold 6 Real Tan Leather Skin gir bokfølelse til telefonen din

HQ

Sammenleggbare telefoner fortsetter å være populære, noe som bevises av det faktum at vi nå er inne i Samsungs sjette generasjon av disse enhetene. Det er imidlertid ikke selve telefonen som er hovedtemaet her, men dbrands nye skinnomslag til den.

Uten teksturstempling, kjemisk behandling eller noe annet som kan ødelegge kvaliteten på skinnet bør du som liker skinnfølelse på telefonen din være ganske fornøyd her. Det vil også få sin egen unike personlighet over tid, og slitasjen blir en del av selve skinnet uten at det noen gang føles som om det er ødelagt.

Sjekk ut våre fulle tanker om dbrand Samsung Galaxy Z Fold 6 Real Tan Leather Skin i Quick Look nedenfor: