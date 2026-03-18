DC avduker neste samling av Elseworlds-historier, med Supergirl, Superman, og Dark Knights å inneholde

Det kommer til å bli en travel sommer for DC, ettersom DC-universet utvides når Supergirl kommer, noe som understøttes av en rekke større historier og prosjekter som kretser rundt Krypton-figuren. Vi var inne på en ambisiøs tegneserie med Supergirl som skulle lanseres i løpet av sommeren, men det er faktisk mer å legge til.

Som en del av Elseworlds-serien er det lovet tre nye tegneserier til sommeren, og en av dem dreier seg om Supergirl. Denne historien er skrevet av Ethan S. Parker og Griffin Sheridan, med kunst og omslag av Rod Reis, med tegneserien kjent som Supergirl: Survive. Den vil debutere rett i forkant av live-action-filmen 3. juni, og når det gjelder hva den vil fortelle, forklarer sammendraget :

"Kara Zor-El lever et liv med små problemer - skoledanser, familiekrangler og den umulige oppgaven med å holde den slappe babyfetteren Kal - men Krypton har store problemer. Når general Zod strammer grepet og planeten begynner å brenne, blir Kara og Kal sendt ut i stjernene sammen, fanget i en prototype av en rakett og kjemper for å overleve i et univers som ikke bryr seg om de lever eller dør."

På toppen av dette kan vi forvente en unik Supermann-historie i form av en fortelling skrevet av Kenny Porter og illustrert av Danny Earls. Den heter Superman: Father of Tomorrow, og denne debuterer tidligere enn Supergirl den 27. mai, med en historie som lover følgende :

"Når planeten Krypton eksploderer, unnslipper en ensom rakett ødeleggelsen - ikke med Kal-El, men med faren hans. Jor-El krasjlander i Kansas, der et snilt par tar ham til seg. Etter hvert som han tilpasser seg livet på jorden, oppdager Jor-El at han ikke bare kan hjelpe sitt nye hjem med kreftene sine, men også med sitt briljante sinn. Dette er historien om en mann av stål og vitenskap - og om verden han redder."

Til slutt kommer den tredje historien 15. juli, og dette er en utvidelse av Dark Knights-sagaen. Denne tegneserien er kjent som Dark Knights II, og er skrevet av Tom Taylor, med tegninger av Otto Schmidt og omslag av Yasmine Putri, og når det gjelder historien den forteller, har vi faktisk ikke fått vite noe om dette ennå.

Det vi har, er omslagene til alle de tre Elseworlds-fortellingene, før de kommer til sommeren.

Supergirl, Superman, Dark Knights, i den rekkefølgen.

