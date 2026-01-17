DC avslører debutdatoen for Superman/Spider-Man #1

HQ

Vi har visst en stund at DC og Marvel nok en gang vil samarbeide om en kollisjonstegneserie som bringer to av de største navnene sammen. Etter den enormt populære Batman og Deadpool -serien, skal nå Superman og Spider-Man få en lignende behandling, med oppstart i mars.

Tidligere har vi også blitt introdusert for noen av forsidene til dette lovende samarbeidet, og nå har tegneseriegigantene offentliggjort den endelige datoen for når Superman/Spider-Man #1 kommer i butikkene.

Denne crossoveren lanseres 25. mars, og vi forventer at den også får et Marvel-sentrert alternativ med tittelen Spider-Man/Superman #1, men i likhet med det tidligere nevnte Batman-Deadpool -alternativet (vi fikk Deadpool/Batman #1 i september 2025 og Batman/Deadpool #1 i november), vil det sannsynligvis komme et par måneder senere, ettersom ekstra informasjon om dette nummeret vil bli delt i april 2026.

Når det gjelder hva vi kan forvente fra Superman/Spider-Man #1, uttrykker synopsis for historien :

"Når journalistene Clark Kent og Peter Parker kommer på sporet av den samme historien, kan konspirasjonen de avdekker forandre verden - spesielt hvis Brainiac og Doctor Octopus har noe å si om det. (Og det har de garantert!) Det er bra at våre uredde nyhetshjelpere i all hemmelighet er Supermann og den fantastiske Spider-Man."

Kommer du til å legge til denne crossover-tegneserien i samlingen din?