DC bekrefter at Green Arrow og Hawkman blir de neste Justice Leaguers som får Absolute-versjoner

HQ

En av DC Comics siste anstrengelser har vært å levere slående og ganske minneverdige versjoner av sine berømte figurer som en del av det siste Absolute løp. Vi har sett den enorme Absolute Batman, den litt skremmende Absolute Superman, den fryktinngytende Absolute Wonder Woman, pluss noen få andre, og i fremtiden vil ytterligere to Justice League medlemmer bli med i kampen.

I oktober starter tegneseriene Absolute Evil, som tar for seg flere ikoniske skurker og hvordan de kom til makten i Absolute -universet. Men det er ikke alt, for tegneserien vil også se debuten til to helter i deres Absolute former, der den ene er den tidligere bekreftede Green Arrow, og den andre er den nylig bekreftede Hawkman.

Dette kommer via CBR, som bekrefter informasjonen etter å ha deltatt på DCs panel på Rose City Comic Con 2025. Mens vi vet at Absolute Green Arrow også etter hvert vil få sin egen tegneserie, er det uklart om det samme vil gjelde Hawkman eller om hans Absolute opptreden vil være begrenset til Absolute Evil -tegneseriene som vil debutere fra 1. oktober.

Dette er en annonse: