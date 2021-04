DC FanDome vender offisielt tilbake i høst

Du ser på Annonser

I fjor var DC Comics' FanDome-begivenhet en gigantisk suksess. Den digitale messen ble stablet på bena etter at San Diego Comic-Con ble avlyst, og her var det trailere fra The Batman, Zack Snyder's Justice League og Wonder Woman 1984, og også avsløringer av Gotham Knights og Suicide Squad: Kill the Justice League.

Og nå er det offisielt at DC FanDome vender tilbake i år også. Det ble avslørt via Twitter, hvor det samtidig ble annonsert at begivenheten går av stabelen den 16. oktober.

Vi forventer nytt fra The Batman, men også de to nevnte spillene.

