DC gir oss en bedre titt på Jason Momoas versjon av Lobo

HQ

For noen uker siden fikk vi endelig se den første traileren til den kommende DCU-filmen Supergirl, som har premiere 26. juni. Noe av det folk var mest nysgjerrige på (siden vi allerede har sett Milly Alcock spille Kara Zor-El i 2025s Superman) var om vi ville få et glimt av Lobo.

Det har lenge vært bekreftet at Jason Momoa har fått rollen som denne antihelten, noe han har beskrevet som en drøm som går i oppfyllelse siden han har vært en fan av figuren siden barndommen. Nå har DC sluppet en teaser som gir oss en litt bedre titt på Lobo, og vi tolker den dedikerte videoen som en indikasjon på at han vil ha en ganske stor rolle i filmen.