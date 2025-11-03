DC gir Superman, Batman, Wonder Woman og flere punkrock-oppdateringer

HQ

DC Comics DC har annonsert en rekke nye punkrock-alternativer for noen av sine kommende utgaver. Det er planlagt seks alternative alternativer som kommer fra januar 2026, og hver av dem vil gi noen kjente figurer en punkrock-overhaling.

Totalt kan vi forvente at Action Comics #1094, Superman #34, Superman Unlimited #9, Supergirl #9, Batman/Superman: World's Finest #47 og Justice League Unlimited #15 får alternative omslag, og som et eksempel på hvordan de endrer utseendet til DCs legendariske helter, kan du se to alternativer nedenfor som gjenskaper Superman, Batman, Wonder Woman, og Supergirl.

DC forklarer om dette initiativet: "Fra sikkerhetsnåler til slagord i zine-stil kanaliserer disse tegneserieomslagene punkrockens rå energi, gjør-det-selv-ånd og anti-etablissement-etos, samtidig som de feirer Supermanns, Supergirls og deres alliertes vedvarende kraft til å stå opp, si ifra og kjempe for det som er riktig. Snillhet er den nye punkrocken!"

