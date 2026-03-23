DC gjør sommeren til Supergirl med enda en ny tegneseriebok

Å si at DC gjør alt de kan for å gjøre fansen oppmerksom på at Supergirl kommer på kino i sommer som neste del av DC-universet, er kanskje en underdrivelse. Etter avsløringen av Supergirl: The World og Elseworlds-prosjektet kjent som Supergirl: Survive, er det nå også annonsert en mer optimistisk tegneserie med Kryptons favorittheltinne.

Kjent som Summer of Supergirl, vil dette være en one-shot spesialtegneserie som spenner over 48 sider, og som vil tilby en trio av historier som tar sikte på å sette søkelyset på Kara Zor-Els arv over hele DC-universets verden.

Historiene er laget av disse tre forfatter-/tegnerduoene; Sophie Campbell og Belen Ortega, Mark Waid og Cian Tormey, og Gail Simone og Emma Kubert, og når det gjelder hva vi kan forvente, blir vi fortalt at den første vil se Supergirl møte Lobo, og de to sistnevnte vil feire Supergirl "når hun gjenopptar sin rettmessige plass som arvingen til El."

Ankomstdatoen for tegneserien er satt til 24. juni, og du kan se forsidebildet til den fargerike tegneserien nedenfor. Vi blir også fortalt at DC har "flere kunngjøringer" på trappene for sin "Summer of Supergirl".

