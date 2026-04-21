DC har avslørt en ny Batman univers noir-tegneserie som handler om Clayface

Det ligger an til å bli et ganske lovende år for fans av DC-skurken Clayface, ettersom figuren vil dukke opp i en av de første store DC Universe-filmene, nemlig den tredje etter Superman og Supergirl. Clayface-skrekkfilmen, som er skapt av Mike Flanagan, kommer til høsten og byr på en grusom kroppsskrekkfilm for alle som våger å se den på kino, men det blir ikke den eneste spennende Clayface-historien i år.

DC har annonsert Clayface: Celebrity Dirt, en historie i seks deler som følger Basil Karlo når han rømmer fra Arkham Towers og forsøker å gjenvinne sin plass i rampelyset, bare for å oppdage at noen har tatt hans identitet for sin egen, noe som er en ganske ironisk vending for den grusomme Clayface.

Historien beskrives som en skrekkserie i Batman-universet, og er skrevet av skrekkeksperten Jude Ellison S. Doyle, med tegninger av Fran Galan, farger av Patricio Delpeche og brev fra Tom Napolitano.

I sammendraget til tegneserien står det "Når Basil Karlo bryter ut av Arkham, er han klar til å ta tilbake Hollywood-kronen han mistet for mange år siden. Men verden han vender tilbake til, er merkeligere enn noensinne: En snikende ny pest forvandler vanlige borgere til forvrengte speilbilder av hans egne mareritt, og en karismatisk dobbeltgjenger har tatt over Basils liv og blitt en større filmstjerne enn den virkelige Basil noen gang var. Etter hvert som et urovekkende mønster begynner å avtegne seg rundt denne nye kjendisen, må Basil konfrontere de mørkeste delene av fortiden sin og spore begge mysteriene til kilden. Hans søken fører ham dypt inn i Clayface-familiens historie og ansikt til ansikt med et av dens farligste og mest ustabile medlemmer."

Dette er en annonse:

Clayface: Celebrity Dirt debuterer med sitt første nummer 8. juli, og du kan se forsiden til historien nedenfor.