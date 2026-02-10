DC presenterer ambisiøs Supergirl-tegneserie med planlagt lansering før junis blockbuster

HQ

En av sommerens mange storfilmer som kommer på kino, er det neste kapittelet i DC-universet, Supergirl, som har premiere 26. juni. Med denne tegneserietitanen på vei, har DC nå avduket en ny tegneserie som vil inneholde den samme heltinnen, og som vil samle mange forfattere fra hele verden til en ambisiøs samling historier.

Kjent som Supergirl: The World, vil denne tegneserien være en dristig fortelling som inneholder talenter fra forfattere og kunstnere fra over 15 land rundt om i verden. Disse teamene av kreative krefter vil komme sammen for å skape en rekke individuelle historier som setter Supergirl i fokus og blir fortalt "gjennom linsen til kulturer, landskap og kreative tradisjoner fra hele verden."

Når det gjelder landene og de involverte kreatørene, kan du se disse nedenfor :



USA: Mariko Tamaki (forfatter), Skylar Patridge (tegner) og Joëlle Jones (omslag)



Spania: Aneke (forfatter, tegner, omslag)



Italia: Francesca Michielin (forfatter) Francesca Michielin (forfatter) og Federica Croci (tegner, omslag)



Serbia: Uroš Dimitrijević (forfatter) og Stevan Subic (tegner, omslag)



Kamerun: Njoka Suyru (forfatter) Njoka Suyru (forfatter), Coeurtys Ulrich Minko (miniatyrbilder) og Ejob Nathanael Ejob (tegner, omslag)



Finland: Johanna Sinisalo (manusforfatter) Johanna Sinisalo (forfatter) og Rosi Kämpe (tegner, omslag)



Argentina: Tomás Wortley (forfatter) og Rocío Zucchi (tegner, omslag)



Tyrkia: Mahmud Asrar (forfatter) Mahmud Asrar (forfatter, tegner, omslag)



Frankrike: Kid Toussaint (forfatter) Kid Toussaint (forfatter) og Joël Jurion (tegner, omslag)



Brasil: Fernanda Chiella (forfatter) Fernanda Chiella (forfatter, tegner, omslag)



Polen: Anna Krztoń (forfatter) Anna Krztoń (forfatter) og Kasia Nie (tegner, omslag)



Mexico: Mariana Moreno (forfatter, tegner, omslag)



Tyskland: Yann Krehl (forfatter) Yann Krehl (forfatter) og Marie Sann (tegner, omslag)



Colombia: Sara Rodríguez (forfatter) Sara Rodríguez (forfatter, tegner, omslag)



Japan: Satoshi Miyagawa (forfatter) Satoshi Miyagawa (forfatter) og Kai Kitago (tegner, omslag)



Dette er en annonse:

Totalt er tegneserien en 184-siders hardcover som vil selge fra 2. juni for $ 24.99, med utgivelse som skjer samtidig i de deltakende regionene ovenfor. Dette vil også være neste kapittel i DCs The World-serie som tidligere inkluderte Superman: The World, Batman: The World og Joker: The World. Apropos sistnevnte snakket vi nylig med medforfatteren David Rubin og hvordan han brakte forbrytelsens klovnprins til "Gotham City of Spain".

Som per Supergirl: The World, sjekk ut det amerikanske omslaget illustrert av Joelle Jones nedenfor.

Dette er en annonse: