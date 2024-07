DC Studios har avduket sin nye logo

HQ

Det er et nytt regime på DC Studios med James Gunn og Peter Safran i spissen, og de har allerede begynt å sette sitt preg på ting ved å reboote filmer og TV-serier.

Nå er det på tide å fornye studioets logo, og det har de gjort ved å ta den tilbake til et mer klassisk design som minner om 80-tallet. Den nye logoen ble vist på Comic-Con og er en oppdatert versjon av den klassiske "DC-Bullet-logoen" som ble skapt av den berømte grafiske designeren Milton Glaser, som også står bak "I Love NY-logoen". Glaser var ansvarlig for alle DC Studios' logoer mellom 1977 og 2005.

James Gunn skrev dette på X :

"Da Peter og jeg dannet DC Studios, visste vi umiddelbart hvilken logo vi ville bruke."

Og vi har mye å se frem til fra DC Studios i nær fremtid, da de sjonglerer med mange baller akkurat nå. Gunn regisserer en ny Supermann, Supergirl: Woman of Tomorrow er på vei, og Batman: Brave and the Bold er ventet som en del av dette Gods and Monsters første kapittelet. En animert TV-serie er også under arbeid, Creature Commandos, og den vil ha premiere senere i år.

Hva med den nye DC Studios logoen?