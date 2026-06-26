DC Studios kunngjør konnende animasjonsprosjekter, blant annet Absolute Batman og en Joker-anime

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Warner Bros. Pictures Animation har allerede hatt en ganske omfattende presentasjon på Annecy Film Festival, der de avslørte en rekke kinofilmer og også planer om å utforske verdenen til «The Powerpuff Girls». Midt i alle disse nyhetene var det en merkbar fravær, nemlig DC Studios.

Årsaken til dette er at DC Studios hadde mange egne planer de ønsket å dele. For det første vet vi at mange allerede annonserte prosjekter fortsatt er under utvikling, inkludert en andre sesong av «Creature Commandos», en ny runde med episoder av «My Adventures with Superman», samt de nye og kommende seriene «Mister Miracle» (som vil introdusere DC-universets offisielle Darkseid), «DC Superpowers» og «Starfire». Men utover dette har, som Deadline rapporterer, en håndfull andre prosjekter også fått grønt lys, og hvert av dem ser virkelig lovende ut.

For det første skal Scott Snyders tegneserie «Absolute Batman» tilpasses til en «serie helt i CG», der Snyder skal fungere som utøvende produsent og showrunner, og hvor han får selskap av tegneren Nick Dragotta som produsent. Vi er lovet en «helt annen tone og en helt annen vinkling på Batman også», ifølge Sam Register, president i Warner Bros. Pictures Animation, noe som gjenspeiler tegneseriens oppsett.

I tillegg er «Joker: Laugh Riot» også annonsert, og dette blir DCs aller første offisielle anime utenfor Japan. Den skal regisseres av Yasuhuro Aoki, kjent fra «Ringenes herre: Rohirrims krig», og vil følge Jokeren mens han gjennomgår en eksistensiell krise etter at noen har drept Batman. Register legger til at dette vil bli «veldig uhyggelig og veldig mørkt» og at produksjonen allerede er i gang.

Til slutt ble det også avslørt et Krypto-prosjekt uten tittel, som tilsynelatende er mer rettet mot hele familien, ettersom det følger Superhunden mens han følger en gruppe aspirerende kriminelle og blir involvert i alle slags uheldige hendelser. Prosjektet blir beskrevet som «morsomt og hjertelig» av meddirektør Peter Safran i DC Studios.

Vi har ingen konkrete premiereplaner for disse prosjektene, men det ville ikke være urimelig å forvente at noen av dem kommer i 2027 og fremover. I nærmeste fremtid må du ikke glemme at DC også tilbyr «Batman: Knightfall Trilogy» og en andre sesong av «Caped Crusader» som en del av sine animasjonssatsinger.