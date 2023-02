DC Studios og James Gunn kunngjør sine kommende filmer og TV-serier

HQ

De fortsatt ganske nye DC-sjefene James Gunn og Peter Safran tok virkelig med seg det tunge artilleriet da de bestemte seg for å avsløre de kommende filmene og TV-seriene fra studioet for noen timer siden. Prosjektene er gruppert sammen under det de har kalt Chapter 1: Gods and Monsters og inkluderer Superman: Legacy, Batman: The Brave and The Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Paradise Lost, Booster Gold, Lanterns, The Authority, Creature Commandos, Waller og Swamp Thing.

Alle er ment å følge i fotsporene til Flash-filmen, som vil tjene som en myk omstart av hele DC-universet. Den 5+ minutter lange presentasjonen kan sjekkes ut i videoen over, hvor han går litt mer i detalj og forklarer tankegangen bak mye av det som kommer. Gunn nevner også at disse filmene og TV-seriene representerer de neste 8-10 årene for DC, og at han personlig er dypt involvert i Superman-filmen, som er spikret for 11. juli 2025. Du kan også lese gjennom hele oppsummeringen (via Deadline) for hvert prosjekt nedenfor.

Superman: Legacy

"Dette er virkelig starten på DCU. Det er ikke en opprinnelseshistorie. Den fokuserer på Superman som balanserer sin kryptoniske arv med sin menneskelige oppdragelse, han er legemliggjørelsen av sannhet, rettferdighet og den amerikanske måten. Han er godhet i en verden som tenker på godhet som gammeldags".

Batman: Den modige og dristige

"Så dette er introduksjonen av DCUs Batman, Bruce Wayne, og introduserer også vår favoritt Robin (Damian Wayne), som er en liten sønn av en fæl leiemorder, som han uforvarende tar på seg, som er Batmans faktiske sønn som han ikke vet eksisterer de første åtte til 10 årene av livet hans, og han bringer inn i livet sitt, og dette er en historie. Det er en veldig merkelig slags far sønn historie om de to av dem. Og den er basert på Grant Morrisons løp på Batman. Det er et par tegneserieforfattere som har vært eksepsjonelt innflytelsesrike på tingene våre, og Grant Morrison og Tom King er sannsynligvis de to primære.

Supergirl: Morgendagens kvinne

Og neste opp er Super Girl Woman of Tomorrow. Dette er basert på Tom Kings fantastiske tegneserie som kom ut i fjor. Det er opp til en haug med priser. Dette er en helt annen type Super Girl. I serien vår ser vi forskjellen mellom Superman som ble sendt til jorden og oppvokst av kjærlige foreldre fra den tiden er en spedbarn versus superjente som ble oppvokst på en steinbrikke av Krypton og så alle rundt henne dø og bli drept på forferdelige måter de første 14 årene av livet hennes, og så kom til jorden da hun var en ung jente og er mye mer hardcore. Hun er ikke akkurat den superjenta vi er vant til å se.

Paradise Lost

"Paradise Lost er en serie, det kommer til å bli en Game of Thrones-aktig historie om Themyscira, Paradise Island, amazonenes hjem, og det er også fødestedet til Wonder Woman. Dette dramaet handler egentlig om de politiske intrigene bak et samfunn av alle kvinner.

- Hvordan kom det i stand? Hva er opprinnelsen til det, til en øy av alle kvinner, hva er de vakre sannhetene og de stygge sannhetene bak alt dette? Og hvordan er intrigen mellom de ulike maktaktørene i det samfunnet. Det finner sted før fødselen av Diana, så det er en tidligere historie om Themyscira.

Booster Gold

- Dette er en absolutt fanfavoritt. Det handler om en taper fra fremtiden, som bruker grunnleggende fremtidig teknologi for å komme tilbake til i dag og late som om han er en superhelt. Det er en serie som alle de andre seriene for HBO Max.

"Booster Gold er imposter syndrom som en superhelt"

Lanterns

- Lanterns er et stort TV-arrangement i HBO-kvalitet. Det er allerede under utvikling. Og vår visjon for dette er veldig mye i venen til 'True Detective'. Det er terrestrisk-basert. Den har to av våre favoritt Green Lanterns, Hal Jordan og Jon Stewart med hovedrollene som er i True Detective-stil, type mysterium, og det spiller en veldig stor rolle som fører inn i hovedhistorien som vi forteller over filmen og TV-en vår. Så dette er et veldig viktig show for oss.

Myndigheten

" De er flotte Wildstorm-karakterer som var utrolig populære i lang tid. Og vi inkorporerer dem i DCU, og en av tingene med DCU er at det ikke bare er en historie om helter og skurker, og ikke alle filmer og TV-serier kommer til å handle om god fyr mot dårlig fyr, gigantiske ting fra himmelen kommer og den gode fyren vinner. Det er svarte hatter hvite hatter og grå hatter. Det er folk som er antihelter, og det er folk som er veldig, tvilsomme, som autoriteten, som i utgangspunktet tror at du ikke kan fikse verden på en enkel måte, og de tar liksom ting i egne hender. De tar autoriteten og de begynner å gjøre det de mener er det rette.

Creature Commandos

"Animasjon vil føre til live action og tilbake til animasjon. Det er en måte å fortelle historier som er gigantiske og enorme uten å bruke 50 millioner dollar per episode. Gunn har skrevet dette, det er gjort. Creature Commandos består av militære supermennesker, inkludert en menneskelig leder, en varulv, en vampyr, Frankensteins monster og en gorgon. Gunn påpekte at Weasel fra hans Suicide Squad vil være med på showet. Dette bandet av misfits ble introdusert i Weird War Tales #93 (november 1980), skapt av J. M. DeMatteis og Pat Broderick.

Waller

- Vi bruker de samme aktørene, dette er en videreføring av Peacemaker. Jeg jobber med Superman, så vi kan ikke gjøre Peacemaker sesong 2. Vi jobber med Waller innimellom, sa Gunn til rommet. Christal Henry (Watchmen) skriver showet og Jeremy Carver (skaperen av Doom Patrol). Selv om ingen av funksjonene ikke er vurdert til R, kan TV-serien lene seg til å bli mer voksen.

Sump ting

- Og så er den siste filmen vi vil nevne Swamp Thing. Fordi vi ønsker å påpeke at disse historiene, selv om de er sammenkoblet, er de ikke alle helt like. Så hvert sett med filmskapere bringer sin egen estetikk til disse filmene. Og moroa er å se hvordan disse helt forskjellige verkene vil smelte sammen i fremtiden. Så det undersøker den mørke opprinnelsen til sump ting Så, helt annerledes enn Superman eller Batman eller Robin etc. Denne mørkere karakteren vil samhandle med de vanlige DC-karakterene.

Hvordan synes du alt dette høres ut og hva er du mest spent på?