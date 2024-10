DC Universe Online har nå blitt utgitt for Xbox Series S/X

HQ

DC Universe Online Super Superman ble faktisk utgitt allerede i 2011 og har siden den gang funnet veien til de fleste store formater (PS3, PS4, Switch, Xbox One), og i vår ble det lansert til PlayStation 5. Nå kunngjøres det via spillets offisielle nettside at det også har blitt utgitt til Xbox Series S/X fra og med i går:

"Men hva betyr dette? Dette betyr at DCUO har fordypet seg fullt ut i niende generasjons konsollverden, takket være Xbox Series X|S! Uansett om du har Series X eller har valgt den mer kompakte Series S, er begge seriøse maskinvare- og ytelsesoppgraderinger som vil heve spillopplevelsen din!"

Utviklerne bemerker at det i skrivende stund er et Xbox Live Gold/Game Pass Core-krav for å spille, men dette skal fjernes i løpet av en uke.

Hvis du er i humør for en superheltsimulator, kan du laste ned og prøve det. DC Universe Online er gratis å spille og en perfekt oppvarming til det nye DC-universet med filmer og TV-serier som snart lanseres.