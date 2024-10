DC Universe-sjef James Gunn hadde ingen innspill på Joker: Folie à Deux

HQ

Joker: Folie à Deux Filmen har vært en flopp så langt. Filmen har fått en ganske dårlig mottakelse fra både fans og kritikere, og billettsalget i åpningshelgen har heller ikke vært særlig bra. Riktignok er inntektsfloppen et problem som Warner Bros. og DC selv har skapt, ettersom oppfølgeren på en eller annen måte klarte å innkassere et rapportert budsjett på rundt 200 millioner dollar, og det ble hevdet at den måtte innkassere rundt 450 millioner dollar for å gå i null. Til sammenligning kostet den første filmen rundt en fjerdedel av dette å lage, noe som betyr at break even-tallene også ville ha vært rundt 100 millioner dollar.

Med en slik kolossal fiasko i bakhodet lurer du kanskje på hvordan Joker: Folie à Deux endte opp i denne tilstanden, og potensielt om det skyldtes kolliderende kreative valg mellom regissør Todd Phillips og de nye DC-kollegene James Gunn og Peter Safran. Vel ... det var ikke tilfelle i det hele tatt.

Under en Q&A før visningen, som SlashFilm rapporterte om, bekreftet Phillips at Gunn og Safran ikke hadde noen innspill til oppfølgeren, og at han rett og slett fikk lov til å lage den filmen han så for seg.

"Med all respekt for [Gunn og Safran]. Dette er på en måte en Warner Brothers-film, og det er også de som vil at det skal være sånn: 'Ok, Todd gjorde sin greie. La Todd fortsette å gjøre sin greie."

Riktignok har Joker alltid eksistert på sidelinjen av alle større DC-planer, så det er ikke akkurat overraskende å høre at Phillips oppfølger ikke ble forvrengt for å passe inn i den nye DC Universe. I ettertid burde den kanskje ha ...