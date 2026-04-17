DC Universe's Clayface vil tilsynelatende ikke være for sarte sjeler

Man forventer at en DC Universe-film skal være ganske tilgjengelig og litt behagelig, men for den kommende Clayface, som forventes å ha premiere i oktober, vil dette tilsynelatende ikke være tilfelle i det hele tatt.

Under CinemaCon presenterte DC Studios en første titt på filmen, og ifølge de som var til stede, var det ikke noe for sarte sjeler. GeekTyrant forklarer at Clayface "leans hard into body horror" og at det er grusomme og foruroligende scener fra begynnelsen, som til og med viser Tom Rhys Harries' hovedrollefigur Matt Hagen med et manglende øyelokk.

Det er tydelig at vi kan forvente oss en film med et mye mer grusomt fokus, selv om den også vil utforske det mer komiske elementet i Clayface ved å til slutt vise Hagens forvandling til det skurkaktige monsteret.

Rapporten bemerker at "DC spiller det ikke trygt med denne karakteren" og at det er mer enn bare en vanlig tegneserieadaptasjon, da "det er noe mye mer foruroligende."

Clayface er regissert av skrekkeksperten Mike Flanagan og har premiere om seks måneder, etter en liten forsinkelse, noe som betyr at det sannsynligvis ikke vil ta lang tid før en dedikert trailer for filmen gjør sin ankomst. Kommer du til å se Clayface på kino om noen måneder?