DC Worlds Collide er et nytt mobilspill som samler helter og skurker fra hele DC-universet i en spennende kamp mot Crime Syndicate, de onde versjonene av Justice League som truer med å ta over verden. Spillet tilbyr en gacha-opplevelse der spillerne kan bygge sitt eget drømmelag av ikoniske figurer som Superman, Batman, Wonder Woman og mange flere. Det er en tiltalende idé for DC-fans, men hvor godt leverer spillet egentlig?

HQ

Du kan selv forberede deg til kampene, men mens de pågår, er din innflytelse relativt begrenset.

Handlingen i DC Worlds Collide er relativt enkel og klassisk: En ond kraft truer verden, og det er opp til spilleren og samlingen av helter å stoppe dem, der Crime Syndicate, en gruppe skurker fra en parallell dimensjon, fungerer som hovedantagonister. Denne typen historie er neppe banebrytende, men den fungerer som et solid fundament for spillets action- og samlingsmekanikk. For fans av DC-universet er det mye å glede seg over i karaktergalleriet og miljøene, men spillet tar ingen store narrative sjanser.

Spillets sentrale mekanikk er gacha-systemet, som betyr at du samler på figurer og gjenstander gjennom tilfeldige trekninger. Dette kan skape en avhengighetsskapende følelse når spilleren ønsker å samle på favorittfiguren eller den kraftigste figuren, men det kan også være frustrerende når flaksen ikke er på din side. Kampene i spillet er automatiserte, noe som betyr at du ikke trenger å kontrollere hvert eneste angrep eller bevegelse selv, men det kan også føles litt passivt for dem som foretrekker et mer aktivt spill. Automatiserte kamper kan absolutt være positivt for spillere som ønsker å spille på en avslappet måte, men for andre kan det redusere engasjementet. Dette er i hvert fall tilfellet for meg.

Så å si alle figurene du kunne tenke deg å spille er inkludert i DC Worlds Collide.

Et av spillets svakere punkter er den grafiske designen. Selv om det er et spill basert på en mørk og til tider kompleks verden, er grafikken og karakterdesignet ganske barnslig og fargerikt. Noen ganger føles det som om spillet er rettet mot et yngre publikum snarere enn voksne DC-entusiaster, og jeg synes karakteranimasjonen ligner mer på barneserien Spidey and His Amazing Friends. Animasjonene i kampene er derimot jevne, og fremfor alt er karakterenes ultimate evner vakkert utført, noe som tross alt gjør det underholdende å se på. Dessverre blir det nok en gang for passivt i spillform, noe som gjør meg trist. Det finnes likevel et par interaktive elementer i mellomsekvensene, der spilleren for eksempel må trykke fingeren mot skjermen for å etterligne sekvensen der helten bruker fingeravtrykket sitt til å åpne en dør.

Lyddesignet er fint, men ikke spesielt minneverdig, og et stort minus er mangelen på stemmeskuespillere i mellomsekvensene, noe som gjør at historien føles mindre engasjerende enn den hadde trengt å være. Mellomsekvensene blir også ofte avbrutt, noe som kan være frustrerende og forringe helhetsopplevelsen.

DC Worlds Collide følger det vanlige mønsteret for gacha-spill med en freemium-modell der du kan betale for fordelaktig hjelp. Personlig begynner jeg å bli ekstremt lei av denne typen inntektsgenerering, der det noen ganger kan føles som om du må bruke penger for å raskt få de beste figurene eller fullføre vanskeligere nivåer. Dette er imidlertid ikke uvanlig i sjangeren, og det finnes alltid muligheter for å spille gratis, selv om det kan kreve mer tålmodighet. Hvis du har lyst til å betale ekte penger for å spille og ta snarveier, er det alltid et alternativ, selv om det ofte føles litt grådig.

Karakterdesignen lar mye å ønske.

Oppsummert er DC Worlds Collide et spill som gjør noen ting riktig for fans av DC-universet og gacha-sjangeren. Det byr på en rimelig morsom og vanedannende samleopplevelse, med et bredt utvalg av velkjente figurer og automatiserte kamper som gjør det tilgjengelig for vanlige spillere. Samtidig har spillet noen åpenbare mangler. Den barnslige grafikken, mangelen på stemmeskuespill, de automatiserte kampmekanikkene og den til tider frustrerende inntektsmodellen hindrer spillet i å nå helt til topps. Hvis du er en stor DC-fan og liker gacha-spill, er DC Worlds Collide definitivt verdt en titt, men hvis du leter etter dypere gameplay og mer moden estetikk, kan det være bedre alternativer tilgjengelig.