DCs Absolute Universe har solgt 8,2 millioner eksemplarer siden lanseringen

Tegneserier pleier ikke å selge superbra. Selv om de kan ha nydelig kunst og gode historier, er det en stor seier å se en tegneserie selge titusener eller hundretusener av eksemplarer. Men kanskje er vi inne i en liten renessanse for tegneserier i disse dager, ettersom DCs Absolute Universe har ført til mange nye lesere.

Absolute Universe, som starter høsten 2024, er litt av en lommedimensjon i DC, der forfattere og tegnere kan slå seg løs og omdefinere klassiske figurer som Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern, Hawkman og seriens stjerne, Absolute Batman. Siden serien ble lansert, har The Hollywood Reporter fått vite at den har solgt 8,2 millioner enheter totalt, hvorav Absolute Batman har solgt rundt 3 millioner.

Dette markerer et rekordår for DC, ettersom millioner av mennesker viser interesse for ikke bare det prangende nye filmuniverset, men også for den dystre, friske versjonen av noen av de klassiske tegneseriefigurene. Selv om ikke alle nystarter innen tegneserier viser seg å være vellykkede (host... New 52... host), er Absolute Universe på sporet av en vinner.

