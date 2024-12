DCs filmunivers tar mer etter Star Wars enn MCU

HQ

En gang i tiden mente mange at Marvel-filmenes store styrke var at de til sammen fortalte en større, sammenhengende historie som kulminerte i episke avslutninger over såkalte "faser". Men kanskje verden begynner å bli lei av det? DCs filmunivers kommer i hvert fall ikke til å henge sammen på samme måte.

På podcasten Happy Sad Confused sier skaperen James Gunn at det kommer til å bli mer som Star Wars enn MCU :

"Dette handler om et sammenhengende univers. Vi bygger en verden. Vi bygger ikke en historie. Vi skriver ikke én historie som har en begynnelse, en midte og en slutt. Vi skaper et univers der folk kan gå inn i dette universet og oppleve det. Det er mye mer som Star Wars enn Marvel i så måte."

DC-universet har begynt med Creature Commandos, men starter for alvor med Superman, og du kan se traileren nedenfor.