La oss for et øyeblikk glemme det middelmådige Gotham Knights og det kommende tilsynelatende under middels gode Suicide Squad: Kill the Justice League. Tross alt, så ujevne som DC har vært når det gjelder filmer, har de faktisk vært ganske flinke når det gjelder spill, der Batman uten tvil er tegneseriehelten med de beste titlene av dem alle.

Så er det Injustice-spillene, Lego-serien og til og med hiten DC Universe Online, som fortsetter å være populære. Med dette og våre britiske kollegers strålende forhåndsvisning i tankene, er det kanskje ikke overraskende at da DC's Justice League: Cosmic Chaos ble tilbudt, var jeg ikke vond å be for en anmeldelse av det. Det ser umiddelbart ut som noe som ligner på Minecraft Dungeons og med tanke på hvor mye jeg har spilt det, var jeg veldig ivrig etter å komme i gang med dette.

Moro alene, men hvis du har med deg en sofapartner, vokser DCs Justice League: Cosmic Chaos betraktelig.

Og introen gjorde meg ikke mindre ivrig. Her slapper Justice League av i den idylliske havnebyen med det helt passende navnet Happy Harbour, da problemer fra femte dimensjon plutselig dukker opp i form av Mxyzptlk og hans håndlangere. Han har også med seg Starro, og sammen tar de kontroll over nesten hele Justice League. Nesten er imidlertid nøkkelordet, fordi Batman, Superman og Wonder Woman klarer å slippe unna i den helt fantastiske og veldig godt animerte introen.

Denne trioen utgjør da dine valgbare alternativer i spillet, som er overraskende godt designet for å appellere til både eldre DC-fans og barna som jeg uansett må anta er det viktigste tiltenkte publikummet. Min første tanke om at spillet skulle minne om Minecraft Dungeons viser seg snart å være rimelig nøyaktig, men en like god parallell er Lego-spillene, og til syvende og sist føles DC's Justice League: Cosmic Chaos som et slags avkom av disse to konseptene.

Det er mye å låse opp og oppdage i Happy Harbour, selv om noen ting tar lang tid.

Happy Harbour har mye leting å tilby, og som seg hør og bør er det mange hemmeligheter å finne, inkludert skjulte tegneserier som også gir deg kosmetiske tillegg, men også hurtigreisepunkter og mer. Å utforske er morsomt, spesielt siden du kan gjøre det med andre spillere i samarbeid, men verden er bygget på et rollespilllpremiss (det er til og med sideoppdrag), slik at du kan ende med å besøke steder du ikke er helt klar for ennå og straffes hardt for det. Takket være dette føles det fargerike eventyret rimelig utfordrende selv for meg som en erfaren gamer, mens yngre folk også kan ha det gøy. Selvfølgelig er det også vanskelighetsgrader for å balansere utfordringen ytterligere og sikre at det alltid er underholdende.

Grafikken er veldig sjarmerende og vakkert cel-skyggelagt i en stil som minner om den typen tegneserier som dominerte 80- og første halvdel av 90-tallet, og takket være en uventet velskrevet historie er presentasjonen hevet flere hakk. Kombiner dette med ypperlig stemmeskuespill og smart fanservice, for eksempel Batman som stadig skryter av sin enorme rikdom, og du har en ekte DC-godbit.

Kampene har sikkert litt variasjon på papiret, men i praksis er det grafisk snarere enn gameplay.

Kampene er selvfølgelig en veldig sentral del av DC's Justice League: Cosmic Chaos, men dessverre holder de ikke helt mål. Problemet er at systemet mangler reell dybde og derfor blir litt ensformig. Variasjonen i kampene kan selvfølgelig også klages over sammenlignet med klassisk beat 'em up, men disse var vanligvis bare en time eller to lange, og hadde en fenomenal dybde av utfordring for de som ønsket det. Her er variasjonen stort sett at de forskjellige karakterene har unike egenskaper, noe som ikke betyr så mye mer enn at enkelte karakterer automatisk er bedre mot visse fiender.

Gradvis får imidlertid trioen av superhelter flere evner, og du kan velge hvilke som er aktive. Jeg personlig hadde Wonder Woman som favoritt på grunn av hennes evne til å slippe løs sjokkbølger som treffer fiender rundt henne, slik at det aldri er for mange fiender for nær henne. Hver karakter har også et superangrep å bruke, som er begrenset av en tidtaker, slik at du ikke kan spamme dem. I tillegg kan medlemmene av Justice League du frigjør fra Mxyzptlk og Starro komme deg til unnsetning som et slags bonusangrep.

Musikken er dessverre tilfeldig hele veien, et sterkt tema ville vært prikken over i-en.

Som jeg skrev ovenfor, hadde jeg faktisk ganske høye forventninger til DC's Justice League: Cosmic Chaos, selv om jeg ikke akkurat trodde det var en Årets spill-kandidat. Og jeg fikk stort sett akkurat det jeg hadde håpet på. Et underholdende co-op superhelteventyr, velskrevet manus og mye DC-kjærlighet for alle aldre. Jada, et dypere kampsystem og en større spillverden ville vært ønskelig, og jeg kan faktisk ikke huske en eneste sang fra spillets lydspor - men hvis du liker Lego-spillene, Minecraft Dungeons og DC generelt, er dette en anbefaling fra meg, med karakteren min (7) som er klart nærmere en 8 i stedet for en 6.