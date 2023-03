DC's Justice League: Cosmic Chaos bak kulissene

HQ

DCs Justice League: Cosmic Chaos ble utgitt for noen dager siden for PC, PlayStation og Xbox. Det tilbyr annen superhelthandling enn vi er vant til, og gameplay klok det ligner spill som Minecraft Dungeons og Lego Batman 2: DC Super Heroes.

Ikke la deg lure av det sjarmerende og fargerike utseendet, da dette ikke bare er for barn, men snarere en underholdende perle som er like morsom for voksne DC-fans med en velskrevet historie og spot on humor. Vi har en anmeldelse på gang, men i mellomtiden kan du sjekke ut denne videoen der vi får møte utviklerne som har mange interessante nuggets å dele om dette sære samarbeidsactioneventyret.