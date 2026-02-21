DCs Justice League: Cosmic Chaos blir fjernet fra digitale butikker veldig snart

HQ

For tre år siden, den 10. mars, ble DC's Justice League: Cosmic Chaos, et ganske sjarmerende actioneventyr med DC-ikoner i hovedrollene og med utmerket støtte for co-op. Det er et flott spill for både yngre og eldre superheltfans og vel verdt å sjekke ut hvis du liker spill som TT Games 'Lego-titler.

Men hvis du er interessert, må du sørge for å handle raskt. Utviklerne har kunngjort at lisensen utløper om tre uker, og at spillet da vil bli fjernet fra digitale butikker:

"Vi ønsket å informere deg om at DCs Justice League: Cosmic Chaos snart vil forlate Steam i løpet av mars måned, ettersom lisensavtalen vår for tittelen er avsluttet i digitale butikker."

Hvis du allerede har kjøpt spillet, er du selvsagt ikke berørt, og du kan laste det ned så mye du vil i fremtiden. For å gi alle sjansen til å få tak i det før det forsvinner for godt, har prislappen blitt kuttet med svimlende 90 %. Det betyr at du kan få det akkurat nå for £ 3,49 / € 3,99 - og det er definitivt verdt det. Et morsomt spill å spille med venner, partneren din eller barna dine.

Gå til Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop eller Xbox Store, og spar mye penger på familievennlig underholdning.