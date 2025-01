DCs Lanterns begynner produksjonen veldig snart

HQ

DCs Lanterns -serie blir et av de første prosjektene som lanseres i det nye DCU sammen med Superman og Supergirl: Woman of Tomorrow. I tillegg til Kyle Chandler og Aaron Pierre har serien også en sterk birollebesetning, inkludert Ulrich Thomsen som Sinestro og Poorna Jagannathan som sheriffen i en by som plutselig blir overtatt av vesener med superkrefter.

I en samtale med Collider fortalte Jagannathan om hvor spent hun var på å være med i serien. "Dette er det første manuset jeg har lest som jeg forstår hvorfor det er en NDA," sa hun. "Alt er så sinnssykt. Det er det beste jeg noen gang har lest. Jeg vet ingenting om sci-fi, og jeg bryr meg faktisk ikke, men dette manuset får sci-fi til å virke som min verden. Det gjør det så tilgjengelig for meg. Jeg forstår alt om denne verdenen, selv om jeg ikke forstår denne verdenen. Så det er det beste sci-fi-manuset jeg noensinne har lest."

Sterke lovord. Når det gjelder når serien starter produksjonen, avslørte Jagannathan at kameratesting begynner på tirsdag. Med tanke på at intervjuet med Collider fant sted i helgen på Sundance, kan vi forestille oss at produksjonen allerede kan være sakte, men sikkert i gang.