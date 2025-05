DCs Sgt. Rock film er avlyst

Det har vært snakket om en Sgt. Rock -film siden 1980-tallet, der det opprinnelig var meningen at Arnold Schwarzenegger skulle spille hovedrollen. Etter at rykter om andre forsøk kom og gikk, så det ut til at Luca Guadagnino endelig var i ferd med å lage filmen, med Daniel Craig i hovedrollen.

HQ

Så trakk Craig seg, og selv om det var planer om å få Colin Farrell inn i hans sted, melder The Wrap at DC Studios har skrinlagt prosjektet helt og holdent. Hovedproblemet var tidsplanen, ettersom filmen skulle begynne produksjonen i sommer og ikke var satt til å rekke datoen.

Budsjettet for filmen skulle angivelig være på rundt 70 millioner dollar. Det er småpenger når man ser på andre store filmatiseringer av tegneserier. Ifølge The Hollywood Reporter skulle handlingen i Sgt. Rock ha fulgt karakteren i et forsøk på å finne spydet som ble brukt til å stikke Jesus under korsfestelsen, før nazistene fikk tak i det.

Sgt. Rock Sgt. Rock har gjort en kort opptreden i Creature Commandos, så kanskje han fortsatt har en slags fremtid i det nye DCU, men han får ikke sin egen live-action solofilm.