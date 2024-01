DCU har snart funnet en ny Supergirl

HQ

For ikke lenge siden rapporterte vi at Warner Bros. hadde kjørt prøvespillinger for Supergirl, og at fire skuespillere var aktuelle for rollen på det tidspunktet. Det var Milly Alcock, Emilia Jones, Cailee Spaeny og Meg Donnelly.

Ifølge The Hollywood Reporter er disse skuespillerne nå redusert til to. Bare Milly Alcock, som er mest kjent for sin rolle i House of the Dragon, og Meg Donnelly, kjent fra Zombies, er igjen. DCU-sjefene James Gunn og Peter Safran var til stede under de siste prøvespillingene.

Supergirl kommer til å bli en viktig rollefigur i det nye DCU. Hun blir introdusert i Superman: Legacy og får sin egen film kort tid etter i Supergirl: Woman of Tomorrow. Det er fortsatt god tid til å finne den rette skuespilleren, ettersom Superman: Legacy ikke har premiere før i 2025. Det ser ikke ut til å være noen indikasjoner på hvem som har størst sjanse til å vinne, men Meg Donnelly har erfaring med å legge stemme til Supergirl i noen DC-animasjonsprosjekter, så det kan kanskje hjelpe henne.