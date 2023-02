DCU's Peter Safran på Batgirl: "Den filmen var ikke releasable"

HQ

Batgirl var alle raseri i fjor. Etter at nyheten om at filmen ble kansellert til tross for at den ble filmet og stort sett på vei til å bli debutert på kino, har vi hørt all slags informasjon om hva som skjedde, med mye som kommer fra rollebesetningen og produksjonspersonalet som var veldig skuffet over å høre den nyheten. Men nå som vi har en ide om hvordan James Gunn og Peter Safrans DC Universe vil se ut, i hvert fall i utgangspunktet, har sistnevnte berørt Batgirl-filmen.

I en samtale med Variety uttalte Safran: "Batgirl er en karakter som uunngåelig vi vil inkludere i historien vår. På Batgirl-fronten handler det ikke om sent i prosessen med at filmen blir kansellert. Jeg så filmen, og det er mange utrolig talentfulle mennesker foran og bak kamera på den filmen. Men den filmen var ikke releasable, og det skjer noen ganger. Den filmen var ikke releasable.

Safran fortsatte litt lenger, og applauderte ledernes beslutninger om å droppe filmen på et så sent tidspunkt i produksjonen.

"Jeg tror faktisk at [president og administrerende direktør i Warner Bros Discovery David] Zaslav og teamet tok en veldig dristig og modig beslutning om å avbryte den fordi det ville ha skadet DC. Det ville ha skadet de involverte.»

Det er unødvendig å si at det virkelig ikke setter filmen i godt lys, og selv om det kan virke litt hardt å beskrive filmen på denne måten, er det siste DC trenger et annet skuffende prosjekt eller en annen billettkontorflopp - spesielt etter at Black Adam ikke klarte å gjøre det så bra på teatrene selv.