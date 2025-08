D&D Beyond gjør virtuelle bordkart gratis for alle brukere fra september

HQ

Dungeons & Dragons gjør D&D Beyond-verktøyet Maps gratis å bruke for alle som er registrert med en konto fra og med september. Hvis du eier en modul, et kart eller et eventyr gjennom det virtuelle D&D-systemet, vil du kunne bruke den virtuelle bordplaten.

Dette er bare én av noen få store endringer som er beskrevet i et nytt blogginnlegg, som fokuserer mye på tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet og på å lytte til dem. Dan Ayoub, den nye sjefen for D&D, skisserte at en "roterende rådgivende gruppe bestående av skapere, utgivere, lærere og fans," vil bidra til å forme fremtiden sammen med WotC.

"Vi er fortsatt i ferd med å ferdigstille strukturen og prosessen, men vår intensjon er klar: Dette er ikke en engangsundersøkelse eller et PR-trekk. Det handler om å bygge et varig samarbeid med menneskene som gjør D&D til det det er", skriver Ayoub. "Vi har snublet før. Vi har lært av det. Og nå er vi forpliktet til tydeligere kommunikasjon, mer åpenhet og konsekvent støtte - for spillere, skapere og utgivere."

De nye tiltakene for D&D handler om å gi makten tilbake til spillerne, men vi får se om det kan snu stemningen blant fansen om D&D.

