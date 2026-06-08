D&D fikk sitt Disco Elysium-aktige, nå er det Vampire: The Masquerade sin tur

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Innflytelsen fra TTRPG-er er tydelig i Disco Elysium, men nå er sirkelen sluttet, og det er tydelig at det elskede rollespillet inspirerer til nye dataspill basert på våre favorittrollespillopplevelser på bordet. Esoteric Ebb ble kalt D&Disco Elysium, og nå må vi finne et like fengende kallenavn til det nylig annonserte CRPG-et Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers.

Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers ble annonsert på PC Gaming Show og tar oss med til Montreals mørke gater, der vi kan skape vår egen Kindred og dykke ned i verdenen bak Maskeraden. Plottet høres litt ut som det i Bloodlines II, egentlig, ettersom du er en vampyr som våkner opp etter en lang søvn, med ødelagte minner. Du blir imidlertid ikke guidet av en mystisk figur inne i hodet ditt, men i stedet får du Thin-Blood Sam til å hjelpe deg på reisen.

Disco Elysium-sammenligningene blir tydelige når du ser avsløringstraileren, som viser at ferdighetssjekker er en stor del av spillet, og portrettene av karakterene føles også ganske inspirert av ZA/UMs arbeid. Hvor Vampire: The Masquerade - Bloodlines II føltes for mye som et actionspill og ikke nok RPG for mange fans, forhåpentligvis Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers kan gjøre opp for det ved å gi oss et helt historiefokusert spill, bygget av våre narrative beslutninger.