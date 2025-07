De 10 beste gokartspillene gjennom tidene

HQ

10. Speed Freaks

Det er stort sett glemt i dag, og det er trist, for PlayStation-spillet Speed Freaks fortjener bedre. Jeg husker det med glede fordi jeg er 1000 år gammel - og jeg setter fortsatt pris på det i dag. Dessverre lanserte Sony dette spillet samme måned som de (også) lanserte Crash Team Racing, og denne genistreken gjorde at Speed Freaks gikk i glemmeboken fortere enn Sony rakk å rope "vi tabbet oss ut". De lynraske gokartene og den stilige grafikken fikk meg likevel til å bli.

9. Sonic & All-Stars Racing Transformed

Formelen som Sega introduserte i dette spillet, skulle bli plagiert av Nintendo selv fire år senere i Mario Kart 8, noe som sier mye om hvor morsomt det egentlig var. Det faktum at gokarten din kunne forvandles til et fly eller en båt avhengig av hvordan banen endret seg, var en morsom vri som bidro til en allerede vellykket formel.

8. Crash Team Racing

Etter suksessen med Mario Kart 64 bestemte Naughty Dog og Sony seg for at det var på tide at den offisielle PlayStation-maskoten Crash Bandicoot tok plass bak rattet i en fargerik racerbil. Crash Team Racing satte standarden for kartracere laget av andre selskaper enn Nintendo med sitt høye tempo, presise kontroll og det nå ikoniske boost-systemet. Eventyrmodusen ga også spillet en dybde som få andre titler i sjangeren hadde på den tiden, og ærlig talt var det bare ytelsen til PlayStation 1 som hindret det i å rangere enda høyere på denne listen.

7. Mario Kart World

Hvordan utvikler man seg etter et så komplett spill som Mario Kart 8 Deluxe? Svaret er at det gjør man ikke, man gjør noe nytt. Nintendo satset på en åpen verden og gjorde det på sin egen måte. Knockout Tour er den beste nye spillmodusen i serien siden Mario Kart 64, og den er så fullpakket med innhold at den blåser alt annet i sjangeren ut av vannet. Vi gjetter på at det vil bli enda bedre når DLC slippes, men det er allerede en moderne klassiker.

6. Sonic & Sega All-Stars Racing

Sonic & Sega All-Stars Racing oppnådde noe som få hadde forventet, nemlig å utfordre Mario Kart på alvor. Det kombinerte Segas anerkjente racingekspertise med fenomenal kontroll, og Sega våget også å bruke hele sitt spillbibliotek og skjemte oss bort med masse kjærlighet fra blant annet Shenmue, Super Monkey Ball og Jet Set Radio. Det som fikk spillet til å skille seg ut var imidlertid ikke bare fanservicen, men hvor velbalansert racingen var. Riktignok fantes det bonusgjenstander, men de var mindre kaotiske enn i mange andre kartspill, noe som gjorde at dyktighet ble viktigere uten at det gikk på bekostning av underholdningsverdien.

5. Crash Team Racing Nitro-fueled

Crashs comeback i racingsjangeren for seks år siden ble nesten enstemmig hyllet, og det står igjen som en av de beste kartracerne takket være kjørefølelsen og den tekniske dybden. Mange anser det som en utfordrer til Mario Kart, og spesielt boost-systemet får mye skryt, fordi det belønner presisjon og gjør at dyktighet ofte trumfer flaks ... noe som ikke alltid er like opplagt i denne subsjangeren. Kombinasjonen av sjarmerende grafikk, god variasjon i banene og mye innhold gjør det til et spill som klarer å være både nostalgisk og relevant i dag.

4. Super Mario Kart

Dette er spillet som ikke bare definerte sin egen undergenre, men som også la grunnlaget for hvordan kartracere ser ut i dag. Det er kanskje teknisk sett beskjedent, men takket være kontrollenes fokus på timing, drifting og posisjonering holder det fortsatt i dag. Våpen og gjenstander er tilgjengelige, men de er mye mer subtile enn i senere utgaver, noe som betyr at løpene ofte avgjøres av ferdigheter snarere enn tilfeldigheter. I tillegg er Mode 7 -grafikken utnyttet bedre enn i noe annet spill, noe som skaper noe som fortsatt er ikonisk i dag, komplett med et herlig lydspor. Når vi ser tilbake, er det et stykke spillhistorie som bare holdes tilbake av det faktum at det bare kunne spilles av to personer.

3. Diddy Kong Racing

Rare ønsket også å prøve seg på gokartkjøring bare ett år etter Mario Kart 64, og lanserte det teknisk mer imponerende Diddy Kong Racing. Akkurat som i Crash Team Racing var det en eventyrmodus å spille gjennom, noe som ble enormt verdsatt og fikk det til å skille seg ut fra mengden. I stedet for bare å stille opp i løp etter løp, bød den på en åpen hub-verden, bosskamper og andre utfordringer. I tillegg kunne vi velge mellom gokart, svevefly og fly, noe som bidro til variasjonen i spillopplevelsen og føltes forut for sin tid. Selv i dag er det mange som håper på en oppfølger, og Diddy Kong Racing er fortsatt unikt på mange måter, selv flere tiår senere.

2. Mario Kart 64

Mario Kart 64 rettet opp de få feilene som fortsatt fantes i forgjengeren Super Nintendo. Det tok spranget inn i 3D-æraen og tillot oss å spille fire om gangen, og satte dermed standarden for hvordan kartspill skulle se ut i overskuelig fremtid (i hvert fall frem til nå). Sammenlignet med Super Mario Kart var kjøreopplevelsen mye mer tilgivende, men samtidig mer uforutsigbar, og det blå skallet gjorde at vi aldri kunne være sikre på seier, noe som skapte både frustrasjon og latter i omtrent like store mengder. Banene var ikoniske, fra enkelheten i Luigi Raceway til kaoset i Rainbow Road og den geniale designen i Yoshi Valley. Vi ser gjerne bort fra at det har sine tekniske svakheter, med ujevn bildefrekvens og noe treg kontroll, for dette ble mer enn oppveid av sjarmen, variasjonen og flerspillermodusen som ble et fast innslag på utallige fester og spillkvelder. Et av de mest minneverdige partyspillene noensinne.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Om Mario Kart 8 hadde vært nok til førsteplassen er kanskje ikke helt sikkert, men Deluxe-utgaven til Switch var prikken over i-en. Dette er gokart-perfeksjon med utrolige baner, fordelt mellom helt nye og tolkninger av klassikere, komplett med racing gjennom spill som Animal Crossing, F-Zero og The Legend of Zelda. Spillets design passer for både nybegynnere og amatører, som kan nyte actionfylte løp uten å bli frustrert av unødvendig komplisert mekanikk. Sammen med en smart balanse mellom flaks og dyktighet skaper dette en atmosfære der hvert løp føles spennende og uforutsigbart. Et annet aspekt som gjør Mario Kart 8 Deluxe spesielt, er det sosiale elementet. Det er det perfekte partyspillet, enten du sitter i sofaen med venner eller spiller online med folk fra hele verden. Oppsummert er Mario Kart 8 Deluxe så vanvittig bra at Nintendo selv anså det som perfeksjon og gjorde noe helt nytt med World i stedet for å prøve å bygge videre på dette, og førsteplassen er derfor gitt.