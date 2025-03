De 10 beste Nintendo-konsollene (og Wii U)

HQ

11. Wii U

Som du vet, ble Virtual Boy aldri utgitt i Europa og kan derfor ikke inkluderes i denne listen, men av de enhetene som kom hit, er Wii U uten tvil Nintendos minst vellykkede. Og det er faktisk ikke så rart, la oss starte med noe så enkelt som navnet og designet, som fikk mange til å tro at det bare var en Wii-oppgradering snarere enn et nytt format. Til tross for nyskapende design og noen minneverdige titler, led Wii U også av flere store problemer som hindret den i å nå sitt fulle potensial. Det mest fremtredende av disse er Gamepad-kontrolleren, som ikke så ut til å bli verdsatt verken av spillutviklere eller spillerne selv. Selv om den tilbød nye måter å spille på, føltes den ofte som en løsning på et problem som ikke eksisterte, og den mistet sin hensikt da den ikke fikk tilstrekkelig støtte. Det lave salget og den annerledes tilnærmingen førte til begrenset tredjepartsstøtte, og det meste som kom til enheten var gammelt søppel konvertert fra andre formater. Dette var for øvrig andre gang Nintendo hadde kniven på strupen, og under press leverte de likevel flere minneverdige klassikere, ikke minst The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 3D World, og Mario Kart 8. Til tross for et par gode eksklusive titler og interessante ideer, led Wii U under alvorlig markedsføringssvikt, dårlig tredjepartsstøtte og begrensede tekniske muligheter, i tillegg til en underutnyttet gimmick. Dermed er det Nintendos dårligste konsoll noensinne.

10. Game Boy Advance

I 2001 lanserte Nintendo oppfølgeren til Game Boy, som hadde en mye kraftigere ARM7-prosessor og en Sharp bakgrunnsbelyst fargeskjerm. Den var 100 % bakoverkompatibel med alt som hadde blitt utgitt til Game Boy, og den ble lansert i en mørk lilla plastfarge som senere skulle bli standardfargen for Gamecube. Med sin 32-biters prosessor og takket være spill som Metroid: Zero Mission og Final Fantasy Tactics Advance slo den nesten like godt an som originalen, og solgte svimlende 81,5 millioner enheter på verdensbasis.

9. Nintendo Wii

Wii er utvilsomt en revolusjonerende del av spillhistorien, og den klarte det kunststykket å få folk som aldri før hadde spilt spill, til å plukke opp en konsoll. Med sitt innovative bevegelsesfølsomme kontrollsystem og massive markedspenetrasjon endret den måten vi spiller på, men ikke alltid til det bedre. Wii-konsollens største styrke lå i tilgjengeligheten og innovasjonen. Med enkel bevegelsesfølsomhet kunne spillere i alle aldre glede seg over titler som Wii Sports, Wii Fit og Mario Kart Wii, noe som gjorde enheten til en sosial suksess og et fast innslag i stuer over hele verden - noe som førte til at den ble Nintendos største hjemmekonsollsuksess til dags dato. Til tross for sitt familievennlige rykte bød Wii på flere flotte spill, der Super Mario Galaxy er det beste eksempelet, men The Legend of Zelda: Twilight Princess og Skyward Sword fortjener også å nevnes. I tillegg bød Wii på god bakoverkompatibilitet med Gamecube-spill, samt Virtual Console, der klassiske titler fikk nytt liv. Men Wii-spillene led ofte av genuint dårlig spillkontroll, der enkle knappetrykk ble erstattet av løsninger som risting av kontrolleren og lignende, noe som nesten utelukkende bidro til degradering. I tillegg var ytelsen svak og HDMI-porten manglet, noe som fortsatt må nevnes som reelle minuser. I dag husker vi Wii mer for hvor dristig, innovativ og populær den var enn for spillene, og sett i ettertid må den fra en gamers synspunkt regnes som en av de svakeste enhetene fra Nintendo.

8. Nintendo 3DS

Etter å ha lansert innovativ maskinvare som Nintendo DS og Wii, slo de til igjen da 3D-kinoen var på høyden, og lanserte Nintendo 3DS. Med sin banebrytende 3D-teknologi - som ikke krevde noen spesielle 3D-briller - var konsollen en teknologisk bragd da den ble lansert i 2011, og medieoppmerksomheten var enorm. 3D-funksjonen var ikke bare en gimmick, men var smart integrert i flere spill, noe som tilførte en ekstra visuell dimensjon og gjorde det mulig for Nintendo å tilby noe unikt. Dessverre var 3D-funksjonaliteten mer av typen "ok enn bra", så mange slo rett og slett av funksjonen, som også slukte batterier, og på et tidspunkt var 3DS bare en DS med litt bedre ytelse. Men Nintendo leverte som vanlig på spillfronten med storsuksesser som The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Super Mario 3D Land, Fire Emblem: Awakening og Pokémon X/Y - bare for å nevne noen. Bakoverkompatibiliteten med DS-spill var en annen fordel, noe som ga folk et godt utvalg av spill helt fra starten av. I tillegg ga Street Pass og Spot Pass et herlig sosialt aspekt. Det å møte andre spillere uten å vite det på flyplasser eller restauranter og utveksle data var noe som gjorde opplevelsen enda bedre. Men til syvende og sist var 3DS unødvendig dyr på grunn av 3D-elementet som folk slo av, og ytelsen var fortsatt ikke veldig imponerende, og den går ikke hele veien i Nintendo-sammenheng.

7. Gamecube

Det finnes to historier om Gamecube. Den ene er at det var den første tradisjonelle Nintendo-spillkonsollen som floppet, men den andre er mye lysere. Ingenting kan endre det faktum at Cube (som den ofte ble kalt i folkemunne) bød på et imponerende spillbibliotek, historiens mest ergonomiske kontroller og en teknisk ytelse som overgikk både Dreamcast og PlayStation 2. Selv om Gamecube ikke har like mange tidløse klassikere som Nintendos toppkonsoller, har den ikoner som The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metroid Prime -spillene og Super Smash Bros Melee - titler som fortsatt regnes som noen av de beste i sine respektive serier. Gamecube hadde også et imponerende utvalg av tredjepartsklassikere, hovedsakelig fra Capcom og Sega, noe som resulterte i titler som Resident Evil 4 og Super Monkey Ball, men også kultklassikere som Eternal Darkness og Paper Mario: The Thousand-Year Door. Til tross for manglende DVD-støtte og begrenset nettstøtte bød Gamecube på store spillopplevelser, og mange titler har eldet med stor verdighet. På mange måter er dette den siste tradisjonelle spillkonsollen fra Nintendo, og det sterke spillutvalget, den innovative kontrolleren og de tekniske egenskapene gjør den mer enn verdig en plass blant Nintendos syv beste konsoller.

6. Nintendo DS

Det er lett å glemme at Game Boy Advance ble lansert i 2001, men i 2004 var det på tide med avløseren, Nintendo DS. Den ble sannsynligvis lansert i hvert fall delvis som et svar på PSP og muligens smarttelefoner, og med sin doble skjerm, hvorav den ene var en berøringsskjerm, banet den vei for en helt ny type spilling som tillot bruk av både berøringsbevegelser og tradisjonelle knapper. Dette ga opphav til en rekke unike og minneverdige opplevelser som ikke var tilgjengelige andre steder. En av de største styrkene til Nintendo DS var det uovertrufne utvalget av spill, som inkluderte både klassiske Nintendo-titler og nye franchiser, ofte med en ny innfallsvinkel. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Blant annet ble Mario Kart DS og New Super Mario Bros. raskt favoritter, mens Animal Crossing: Wild World og Pokémon Diamond/Pearl bidro til å gjøre lommemonstrene mer populære enn noensinne. I tillegg kom skikkelig nyskapende fenomener som Brain Training og Nintendogs, samt vanvittige prosjekter som Osu! Tatakae! Ouendan (Elite Beat Agents i Vesten), som førte til at Nintendo DS fant et helt nytt publikum. DS-en klarte å forene casual- og hardcore-spillere ved å tilby en rekke opplevelser for enhver smak og alder, noe som gjorde den til den nest mest solgte enheten gjennom tidene. Og det med god grunn.

5. Nintendo 64

Nintendo 64 var den første konsollen Nintendo lanserte med kniven på strupen etter at Sony bestemte seg for å gå videre med PlayStation (som opprinnelig var et Super Nintendo -tilbehør), og de hadde inngått et samarbeid med Silicon Graphics for virkelig å kunne tilby noe ekstraordinært visuelt. Med banebrytende 3D-grafikk, innovative håndkontroller og et fantastisk spillbibliotek klarte Nintendo å selge 33 millioner enheter til tross for at spillene var betydelig dyrere enn til PlayStation og Saturn, og til tross for at kassettene bare hadde en brøkdel av innholdet på konkurrentenes CD-er. Tidløse klassikere som Super Mario 64 og The Legend of Zelda: Ocarina of Time skrev fullstendig om reglene for hvordan plattform- og eventyrspill skulle fungere i 3D, mens Goldeneye 007 revolusjonerte førstepersons skytespill for konsoll. Vi må selvfølgelig også nevne at det var med Nintendo 64 at den nå standardiserte analoge spaken ble introdusert, samt Rumble Pak, som endret måten vi kontrollerer og opplever spill på. Med fire kontrollerporter som standard ble konsollen synonymt med lokal flerspiller, og klassikere som Mario Kart 64, Super Smash Bros. og Mario Party skapte uforglemmelige spillkvelder. Nintendo 64 var rett og slett en pioner som fortjener sin plass som den femte beste blant Nintendo-konsollene.

4. Game Boy

I ettertid, 35 år senere, er det lett å fnyse av at Nintendos første bærbare spillkonsoll "bare" hadde en bitteliten 2,5" Sharp skjerm som også bare viste svart-hvitt-grafikk. Dette var imidlertid svært gjennomtenkt fra Nintendos side, og gjorde at du kunne spille på Game Boy opptil fire ganger så lenge som på konkurrerende maskiner, noe som var avgjørende for salget, ettersom for eksempel Atari Lynx og Sega Game Gear slukte batterier som bare det. Men Game Boy hadde aldri blitt den enorme suksessen den ble hvis det ikke hadde vært for Tetris, kanskje tidenes smarteste lanseringstittel som passet best til formatet den ble rullet ut på. Uten Nintendo Game Boy hadde vi sannsynligvis aldri hatt en Nintendo Switch og sannsynligvis heller ingen PSP eller PS Vita. Takk Game Boy, vi elsker deg.

3. Super Nintendo

Etter den harde konkurransen og forspranget Sega fikk med Mega Drive, leverte Nintendo endelig Super Nintendo og bidro med den sterkt til å definere det vi i dag fortsatt ser på som gullstandarden for 2D-spill. Super Nintendo tok med seg alt som gjorde NES storartet og videreutviklet det, ikke minst kontrolleren. Med sine ikoniske skulderknapper og perfekte knappelayout ble Super Nintendo -kontrolleren et forbilde for alle fremtidige konsoller. Og spillene briljerte også. Grafikken var mer fargerik, musikken var magisk, og Mode 7 -teknologien leverte imponerende pseudo-3D-effekter. Tidløse mesterverk som Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Probotector, Final Fantasy VI og Street Fighter II kom, spill som fortsatt regnes som noen av de beste gjennom tidene. Vi vil også hylle Super FX -brikken som muliggjorde avansert grafikk i titler som Star Fox og Yoshi's Island. Spillene har dessuten eldet med verdighet, og arven etter dem lever videre gjennom stadige nyutgivelser og moderne oppfølgere. Super Nintendo er ikke bare en av Nintendos beste konsoller, men en av de beste gjennom tidene, uavhengig av produsent.

2. Nintendo Switch

Wii U ble en salgsmessig flopp, i hvert fall sett i forhold til Nintendos egne forventninger, deres salgshistorikk generelt og sammenlignet med forgjengeren Wii, som solgte svimlende 101 millioner enheter. Heldigvis tok den japanske spillgiganten hevn og gikk på en Little Mac-lignende smell med sin neste konsoll, Switch, som til dags dato har solgt over 150 millioner enheter på verdensbasis. Fra lanseringen, med Super Mario Odyssey og The Legend of Zelda: Breath of the Wild, til mange år med strålende familieunderholdning og titler som Mario Kart 8: Deluxe og Super Smash Bros. Ultimate, har denne smarte, lille konsollen imøtekommet de voksnes innerste spillbehov, samtidig som den har tilbudt fantastisk underholdning til de aller yngste.

1. NES

Å velge Nintendos beste konsoll er ingen enkel oppgave med tanke på selskapets utrolige historie. De har gitt ut mange flotte konsoller opp gjennom årene, men til syvende og sist er det ingen som kan slå NES. Det var konsollen som reddet spillindustrien etter krasjet i 1983 og satte standarden for hvordan videospill skulle utvikles og oppleves. Det var her flere av Nintendos mest ikoniske serier ble født og bidro til å etablere hele sjangre, med Super Mario Bros. som kom til å definere plattformsjangeren, The Legend of Zelda som introduserte utforskning av åpne verdener, og Metroid som skapte en følelse av ensomhet og mystikk som få spill kunne matche. NES ble grunnlaget for alt som skulle komme, og innflytelsen kan fortsatt sees i moderne spill. Men det var ikke bare spillene som gjorde NES spesiell, den var også den første virkelig gjennomtenkte spillkonsollen. Med sin enkle, men elegante kontrollerdesign, det elegante kassettformatet og den sterke tredjepartsstøtten klarte Nintendo å bygge en plattform som føltes både tilgjengelig og avansert for sin tid - og som fortsatt er overraskende morsom å spille i dag. Selv om senere konsoller selvsagt er kraftigere og har flere funksjoner, er det vanskelig å finne en konsoll som tilbyr like overlegen underholdning og har hatt like stor innvirkning på spillverdenen som NES.