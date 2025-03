De 10 beste Nintendo Switch-spillene

HQ

(10) Pikmin 4

Det er noe helt spesielt bakt inn i Nintendos egen kjære versjon av Command & Conquer, og vi har ingen problemer med å kalle det fjerde spillet, til Switch, det beste av dem alle. Ofte starter det med at vi bare spiller et øyeblikk, for så å innse seks timer senere at hele dagen har gått. Den audiovisuelle designen her er helt fenomenal, og det samme er spillmekanikken, som har blitt finpusset og forbedret gjennom årene. Vi elsker rett og slett Pikmin 4.

(09) Metroid Dread

Det er alltid hyggelig å se vår kjære dusørjeger Samus Aran igjen, og Metroid Dread var absolutt ikke noe unntak. Akkurat som i forgjengeren Metroid Fusion, som er så gammelt at det ble utgitt for Gameboy Advance, fikk vi oppleve helt strålende eventyr. Det tok unektelig sin tid, og i begynnelsen av utviklingen var det meningen at det skulle utgis til Nintendo DS, men slik ble det ikke. 19 år senere fikk vi sluttresultatet, og det meste var virkelig gjort riktig her, alt fra de fine Metroidvania-elementene til den herlige spillmekanikken. Som om ikke det var nok, fikk vi også fantastiske bosskamper og herlig musikk der Kenji Yamamoto åpenbart var involvert, akkurat som så mange ganger før i serien. Vi kan bare konkludere med at det var verdt å vente i 19 år på dette, og vi håper at oppfølgeren ikke vil ta fullt så lang tid. Metroid Dread var et av de beste spillene i 2021, og når vi nå oppsummerer Nintendo Switch i forkant av den kommende lanseringen av Nintendo Switch 2, kan vi ikke annet enn å plassere Samus' siste eventyr som et av de ti beste spillene til konsollen noensinne.

(08) Super Mario Odyssey

Dette er en annonse:

Vi likte Super Mario Odyssey da det ble sluppet i november 2017. Åtte år har snart gått, men det føles fortsatt som i går at vi fikk møte Cappy for første gang og bli med ham og den snikende piperenseren (som Petter valgte å kalle Mario i sin anmeldelse) på et så klassisk koselig Nintendo-eventyr. Kontrollen satt som den skulle, designet var kjempesøtt, estetikken variert og spillet var sjarmerende, noe som er litt av et varemerke når Nintendo lager skikkelige Mario-titler. Verdenene var fulle av små påskeegg, og du kunne tilbringe mange lange timer med å jakte på stjerner og leke deg med minispill, i tillegg til å kjempe mot spillets mange sjefer. Dinosauren du får ri på i en av spillets tidlige verdener, er et av de spilløyeblikkene vi sent vil glemme. Heller ikke det å besøke Soppriket igjen og alle vekslingene mellom 2D og 3D - men da vi fikk spille som Bowser selv på slutten av spillet, skjønte vi at dette var et helt spesielt eventyr. Vi er takknemlige for Odyssey og håper at Nintendo leverer noe med samme hjerte når tiden er inne for en Mario-tittel på Switch 2.

(07) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dette er en annonse:

Det er ikke ofte Nintendo følger opp et Zelda-eventyr med noe som ser ganske likt ut. Sist gang dette skjedde var med Nintendo 64-eventyrene Ocarina of Time og Majora's Mask. Mange vil hevde at spranget mellom Breath of the Wild og Tears of the Kingdom ikke var så stort. Det, sammen med nyheten i Breath of the Wild da Hyrule ble en helt åpen verden, er det som gjør at Tears of the Kingdom kanskje føles litt for kjent. Men Nintendo har også justert stort sett alle aspekter mellom de to spillene. Hyrule var ikke akkurat større i landmasse eller spesielt annerledes på bakken. Men det fantes øyer i himmelen og en underjordisk verden å utforske. I tillegg var Links evner veldig annerledes enn i forgjengeren. Nå kunne du feste gjenstander sammen, så med litt kreativitet kunne du bare skape det fantasien din tillot. Dette gjorde at spillets templer nå kunne løses på enda mer varierte måter, og dannet grunnlaget for mange av spillets beste gåter. Med to helt fenomenale Zelda-spill til Nintendo Switch hadde alle elskere av denne serien mye å se frem til i løpet av disse årene med konsollen. Det sier selvfølgelig mye om Nintendos standard at de kan tilby oss to eventyr i samme serie som havner på vår toppliste over konsollens beste titler (spoiler).

(06) Fire Emblem: Tre hus

Fire Emblem-serien har røtter som strekker seg helt tilbake til 90-tallet og Nintendos aller første konsoller. Det var imidlertid først med Switch at serien virkelig ble en salgssuksess med utgivelsen av Fire Emblem: Three Houses. Det taktiske grunnlaget fra tidligere titler var fortsatt intakt, men utvikleren Intelligent System la til et utvidet fokus på karakterene, relasjonene og aktivitetene som fant sted før og etter hver kamp. Det var en naturlig videreutvikling av rollespillelementene, og vi i redaksjonen var ikke sene om å slutte oss til hyllestkoret i 2019. Three Houses bød ikke bare på førsteklasses kvalitet, men også et vell av kvalitetsinnhold som holdt oss opptatt i hundrevis av timer, med nye figurer og historier som fikk oss til å komme tilbake gang på gang. Fire Emblem har en lang og edel historie, men serien har aldri vært bedre enn den var med utgivelsen av Three Houses.

(05) Animal Crossing: New Horizons

Det var en kaotisk verden, og pandemien var på sitt verste. Der og da gikk vi av en båt på en øde øy, klare til å starte et nytt liv. Vi bygde et hus, fisket i solnedgangen, dyrket vår egen hage og sosialiserte med venner - både virkelige og digitale. Det høres kanskje ut som en drøm, men Animal Crossing: New Horizons var veldig virkelig og er farlig avhengighetsskapende. Det var spillet som gjorde oss alle til interiørarkitekter, gartnere og gjeldsslaver for den tvilsomme vaskebjørnen Tom Nook, som til tross for sin vennlige fremtoning drev verdens mest effektive kapitalistiske eksperiment. Vi startet med et telt og hadde snart en villa i tre etasjer, en astronomisk gjeld og en besettelse av å finne det rette tapetet til stuen. New Horizons var og er mer enn bare en sjarmerende livssimulator. Det er et sted der vi kunne slappe av og bare gjøre det vi likte, mens en hel verden på en måte vokste frem på våre premisser. En slags lykkeboble som bød på nye overraskelser hver dag, fra spesielle besøkende til sesongmessige begivenheter, og spillet hadde en magisk evne til å få selv den mest stressende dagen til å føles litt lettere. Animal Crossing: New Horizons er spillet som fungerer som en digital ferie når vi trenger det som mest. Og ærlig talt, hvem kan si nei til det?

(04) Monster Hunter Rise

Det var ingen enkel oppgave for Capcom å etterfølge den monumentale suksessen Monster Hunter World i 2021, og det ble ikke enklere med tanke på Nintendo Switchs dårligere ytelse sammenlignet med PlayStation 4 og Xbox One. Da røyken hadde lagt seg, ble Monster Hunter Rise imidlertid stående som et av de absolutte høydepunktene i serien, og med et nytt fokus på bærbarhet ble tittelen raskt en favoritt for mange av oss her i redaksjonen. Å kunne begi seg ut på farten på jakt etter en aggressiv Diablos eller en ildsprutende Rathalos sluttet aldri å underholde, og med nye monstre som den grasiøse Mizutsune og den majestetiske Magnamalo la utvikleren til enda mer strålende design til det allerede eminente ensemblet av dyr som har foredlet serien siden 2004. Capcom fortsatte på denne veien med utgivelsen av utvidelsen Sunbreak i 2022, og med enda flere monstre å drepe og miljøer å utforske, gikk Monster Hunter Rise fra å være et av de beste spillene i serien til å bli et av de beste Switch-spillene, på tvers av alle kategorier.

(03) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Det var slik det begynte for Nintendo Switch. Og endte for Wii U. Den store avskjeden for en Nintendo-konsoll ble flaggskipet for den nye. Og for et flaggskip det var. Sekvensen der Link løp ut på det store platået og vi fikk se Hyrule ligge for hans føtter, er fortsatt den dag i dag et helt magisk øyeblikk. Så begynte et av de mest omfattende eventyrene. Nintendo hadde fylt det med så mye å oppdage, men det beste av alt var at det var et eventyr du kunne spille deg gjennom. Alle tok forskjellige veier til neste destinasjon, spillets templer kunne løses på forskjellige kreative måter, og selv om det avvek fra den tradisjonelle Zelda-formelen på massevis av måter, var det mange av oss som satte pris på alle de mulige elementene spillet introduserte oss for. Det er få eventyr der en åpen verden er en lekeplass som dette, og det er få spill som har gjort den lekeplassen så underholdende. Ikke alle var helt fornøyde med at våpnene gikk i stykker, og for å være litt kritisk, til og med Nintendos nye konsoll slet til tider med å opprettholde en stabil bildeoppdatering. Men få satte spørsmålstegn ved gleden ved spillet, og det var også det desidert mest solgte i serien. Når det gjelder anmeldelser og rangeringer, er det egentlig bare Links første eventyr til Nintendo 64 som er sett på som mer upartisk hyllet. På samme måte som det er en udødelig klassiker, vil The Legend Zelda: Breath of the Wild definitivt bli det med tiden.

(02) Mario Kart 8: Deluxe

År etter år etter år har Mario Kart 8 Deluxe vært vår mest spilte Switch-tittel, noe som er ganske bemerkelsesverdig med tanke på at det i utgangspunktet ble utgitt for elleve år siden til Wii U. Den fenomenale Switch-versjonen Mario Kart 8 Deluxe er kort sagt den gjesten som dukker opp først, har det morsomst av alle og fortsatt nekter å gå hjem - og det har faktisk blitt bedre og bedre med tiden takket være noen helt suverene DLC-er som har doblet utvalget av baner. Med knivskarp kontroll, overlegen banelayout og et utvalg av førere som spenner fra Mario til en Wiggler, er dette intet mindre enn konsentrert spillglede. Ingen andre spill klarer å få oss til å både juble og skrike av frustrasjon på samme tid. I det ene øyeblikket kjører du perfekt gjennom en herlig Rainbow Road-tolkning, og i det neste får du et blått skall i ryggen og ser livet ditt passere revy. Det faktum at Mario Kart 8 Deluxe også kan spilles av hvem som helst - bestemor, lillesøsken, proffspilleren eller vennen som "egentlig ikke liker spill" - gjør det til den ultimate feststarteren. Legg til god nettstøtte, Battle Mode og et virkelig svingende lydspor, og du har et spill som det er umulig å gå lei av.

DET ALLER BESTE SWITCH-SPILLET:

(01) Super Smash Bros: Ultimate

Det er ekstremt få spill som kommer i nærheten av Super Smash Bros Ultimate når det gjelder ren og skjær spillglede, og da snakker vi om hele spillverdenen, ikke bare Switch. Ikke bare er dette det mest omfattende og rikeste kampspillet som noensinne er laget, det er like mye en kjærlighetserklæring til spillhistorien. Med over 80 spillbare figurer, et lydspor med hundrevis av ikoniske sanger og en enorm mengde baner basert på elskede Nintendo-verdener og spillmoduser, er Ultimate en plattform for det som bare kan beskrives som endeløs underholdning. Enten du vil spille alene og ta deg gjennom den ambisiøse World of Light-modusen, eller samle venner til kaotiske kamper på sofaen, leverer Super Smash Bros Ultimate hver gang. Det faktum at det er Nintendo som utgir spillet, er tydelig i det faktum at balansen mellom tilgjengelighet og dybde gjør at både nybegynnere og veteraner kan nyte maskotkaoset på sine egne premisser. Kombiner dette med en nettkode som er forbedret over tid, uovertruffen DLC-støtte, et fellesskap som fortsatt vokser og en kjernemekanikk som har blitt finpusset i over 20 år, og du har en vinner og en tidløs klassiker som vi ærlig talt har vanskelig for å forestille oss at noen gang vil bli overgått.