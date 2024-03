De 10 beste oppfølgerne i spillverdenen

HQ

Uansett om det er snakk om bøker, filmer eller spill, reiser en oppfølger ett stort spørsmål som skaperne strever med å finne svaret på: Hvordan gjør du dette bedre? Hvis noe var godt nok til å få god respons i utgangspunktet, kan det være ganske vanskelig å forbedre formelen og samtidig gjøre noe som er annerledes nok til at det ikke bare føles som et oppkok, men mange spill har klart det, og vi har samlet våre favoritter.

Før vi setter i gang, vil jeg imidlertid trekke frem noen hederlige omtaler. Spill som Super Mario Bros. 3, Resident Evil 2, The Legend of Zelda: A Link to the Past og Half-Life 2 er alle fantastiske og omdefinerte sine respektive franchiser. De bør anerkjennes som utrolige oppfølgere, men dessverre var denne beskjedne redaktørens tid litt etter dem, så jeg kan ikke late som om jeg kan sette pris på dem slik de bør settes pris på. Dessuten er det noen spill jeg gjerne skulle ha hatt med på denne listen (Pikmin 4, Grand Theft Auto V, Batman: Arkham City, Warhammer: Vermintide 2), men som jeg rett og slett ikke hadde plass til.

10. Baldur's Gate III

Hvis du har lest noe av det jeg har skrevet tidligere, kunne du nok ha gjettet at dette spillet ville havne her. En retur til Baldur's Gate kan ha tatt mange år, men Larians RPG beviste at noen ganger kommer virkelig store ting til dem som venter. Baldur's Gate III bygde videre på D&D-systemene i de tidligere spillene, uten å ofre sine CRPG-røtter, og var et eksempel på hvordan et rollespill bør lages, og i årevis vil vi sannsynligvis se på lignende spill og ønske at de kunne nå deres høyder. Det utspiller seg over 100 år etter hendelsene i Baldur's Gate II og er ikke en direkte oppfølger slik noen av de andre spillene er, men det er så bra at jeg ikke kunne hoppe over det.

9. Pokémon Silver/Gold

Fra en ny hit til et stykke søt nostalgi: Pokémon Gold og Silver var vårt første ordentlige innblikk i hvor langt Pokémon kunne nå som franchise. Pokémon Gold og Silver ga oss en helt ny region å utforske, i tillegg til Kanto i sluttspillet, med massevis av kule design, en helt ny type Pokémon og den beste mytiske trioen vi noensinne har hatt (ja, jeg står ved det, sug det, legendariske fugler), og jeg krever fortsatt Gen 2-remakes selv om vi for lengst har passert det punktet.

8. Borderlands 2

Dette er ikke noe sted for en helt. Bare introsekvensen til Borderlands 2 er nok til å gjøre deg utrolig gira på et av 2010-tallets beste skytespill. Briljante karakterer og et gameplay som er vakkert sydd sammen med en western-fortelling der du vender tilbake fra eksil for å jakte på Handsome Jack, gjør Borderlands 2 til spillet som resten av serien er redd for. Det er en oppfølger som er så god at ingenting som fulgte etter har levd opp til den, og fansen frykter at ingenting noensinne vil gjøre det.

7. Mass Effect 2

Det første Mass Effect-spillet introduserte oss for en av de beste romopera-historiene vi har sett siden Star Wars, og oppfølgeren matchet skytespillet og karakterarbeidet med den storslåtte galaksen BioWare hadde bygget opp. Mass Effect 2 er en enklere historie enn det første og det tredje spillet, men den er utrolig effektiv i sin enkelhet, og knytter deg sammen med troppen din for så å sette alt på spill i det som er et av, om ikke det beste, siste oppdraget i hele spillverdenen.

6. Call of Duty: Black Ops 2

Når vi nærmer oss 2025, vil vi ikke ha den samme teknologien som i Call of Duty: Black Ops 2, men vi vil alltid ha spillet fra 2012 som en påminnelse om Treyarchs utrolige arbeid med å trekke Call of Duty-skeptikere som meg inn i serien. Vi husker alle de vanvittige flerspilleropplevelsene i Nuketown 2025, Hijacked og Raid, men for meg var det zombiemodusen i Black Ops 2 som virkelig briljerte. Å bli etterlatt av bussen på Tranzit er et spillminne jeg aldri kommer til å glemme, og å finne ut hvordan man spiller Rusty Cage i Mob of the Dead gjorde det på en måte enda kulere å ta knekken på de levende døde.

5. Red Dead Redemption 2

Dette er kanskje kontroversielt med tanke på folks forkjærlighet for Red Dead Redemption, men Rockstars western fra 2018 er - inntil Grand Theft Auto VI kommer ut - det største avtrykket de har satt på spillbransjen. Det er umulig å ikke bli imponert over verdenen i Red Dead Redemption 2. Det er krympende hestekuler i snøen, for guds skyld. Spøk til side, uten Grand Theft Autos satiriske ankerfeste, har Rockstar med Red Dead Redemption 2 skapt et mesterverk i historiefortelling, og på en eller annen måte fått en prequel til å fungere selv med de begrensningene som den opprinnelige historien setter. Arthur Morgan er kanskje en av de beste karakterene i hele medieverdenen, men han alene ville ikke vært noe uten resten av Van Der Linde-gjengen og skuespillernes prestasjoner.

4. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt er av mange utpekt som tidenes beste spill, og derfor kan det egentlig ikke komme utenom denne listen, hvis jeg skal være ærlig. The Witcher 3: Wild Hunt er spillet som virkelig skapte all hypen rundt Cyberpunk 2077, og det blåser forgjengerne av banen når det gjelder verden, kampene, karakterene og historiefortellingen. I dag er det fortsatt et av de beste fantasy-rollespillene du kan spille. Gwent var også med i dette spillet. Et tåpelig minispill som ble så populært at det ble en egen greie.

3. Halo 2

Hvis vi snakker om bransjepåvirkning, er det vanskelig å holde Halo 2 utenfor topp tre. I likhet med Halo: Combat Evolved gjorde Halo 2 det mulig for spillerne å spille mot hverandre i flerspillerspill på delt skjerm, men det introduserte også online via Xbox Live. Skytespillverdenen var ikke den samme etter dette. I tillegg til flerspillerdelen er det også verdt å fremheve at Halo 2 var en utmerket videreutvikling av historien fra det første spillet, og ga oss mer innsikt i Covenant.

2. Portal 2

Mens Valve-fans ofte roper etter Half-Life 3, skulle jeg gjerne sett et nytt Portal-spill. Det føles alltid morsomt å dra på eventyr i Aperture Labs - selv i sin falleferdige tilstand - og det klarte på en eller annen måte å overgå spillet som allerede ble ansett som en umiddelbar klassiker i 2007. Og så har vi jo co-op-funksjonen denne gangen, som viste seg å være uanstrengt morsom, spesielt hvis du liker å kødde med en venn ved å sende ham eller henne gjennom portaler.

1. Assassin's Creed II

Dette kan virke som et merkelig valg som nummer 1. De fleste vil nok hevde at Assassin's Creed II ikke er et like bra spill som kanskje de fleste av de andre på topp 5, men vi vurderer ikke bare disse spillene for hva de er, og jeg synes Assassin's Creed II er det spillet som har oppnådd mest som oppfølger av alle på denne listen. Før Ezio Auditore trådte inn på scenen, var Assassin's Creed et solid action- og snikespill med et interessant historisk konsept i bunn. Først med Assassin's Creed II, en av de beste hovedpersonene i spillverdenen, de beste omgivelsene for parkour og en rik historie som du smelter sømløst sammen med, viste denne serien at den kunne ta over verden. Jeg tror at uten Assassin's Creed II lever vi i en helt annen spillverden, en verden der Ubisoft ikke på langt nær er en like stor aktør som de er, og Assassin's Creed forblir en litt nisjepreget franchise hvis den i det hele tatt eksisterer. Ezio's Family er et musikkstykke som har definert franchisen fremover, og viser hvor innflytelsesrik selv tilsynelatende små deler av spillet er.

Hva synes du om listen vår? Hva ville du ha lagt til?