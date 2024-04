De 10 beste videospilladapsjonene... etter Fallout

HQ

Det har vært så mange forferdelige videospillfilmatiseringer opp gjennom årene at det fortsatt føles ganske overraskende når vi får en virkelig god filmatisering, og det med tanke på at vi har fått flere og flere bedre filmatiseringer i det siste. Nå som Fallout er her og tar verden med storm, har jeg satt sammen en liste over de 10 beste videospilladapsjonene.

1. Arcane

Det er neppe noen overraskelse, og jeg trenger vel ikke engang å forklare meg. Denne animerte versjonen av Riot Games' massivt populære MOBA har alt. Flotte og detaljerte animasjoner, en bred og overbevisende samling av karakterer som alle føles viktige og bidrar til historien, en viss grad av omsorg og ære til kildematerialet for å tilfredsstille den dedikerte fanbasen. Det er ikke mye Netflix har gjort galt med denne serien, og det største spørsmålstegnet alle ser ut til å ha når det gjelder Arcane, er om kvaliteten kan opprettholdes i den andre sesongen senere i år.

2. Castlevania

Noen vil kanskje si at Castlevania: Nocturne var en bedre filmatisering enn Castlevania, og selv om jeg kan se argumenter for det, kan man ikke nekte for at originalen la grunnlaget som Nocturne fulgte. Dette var for mange et av de første virkelige tegnene på at et videospill kan bli vellykket, og ikke bare godt, men briljant, tilpasset til et TV-/filmformat, og den dag i dag er Castlevania sannsynligvis manges favorittfilmatisering av et spill. For meg er den definitivt der oppe.

3. The Last of Us

Jeg føler fortsatt at denne er litt av et juks. HBOs The Last of Us var egentlig bare en karbonkopi av et spill som ble enstemmig hyllet som et av tidenes beste. Det var ikke nødvendig å ta noen kreative sjanser fordi det opprinnelige actioneventyret passet så godt til TV-formatet i utgangspunktet, så når rollebesetningen først var på plass, var det egentlig ikke så mye som kunne ha gått galt. Og det gjorde det heller ikke. The Last of Us er fantastisk TV, det kan ingen bestride.

4. Cyberpunk: Edgerunners

Selv om jeg mener at Cyberpunk: Edgerunners er en av de beste tilpasningene vi har hatt, plasserer jeg det så høyt på grunn av dets innvirkning på Cyberpunk 2077 og CD Projekt Red. Det er ikke til å stikke under en stol at både spillet og det polske studioet var i trøbbel da Cyberpunk kom i 2020, noe som fortsatte i et par år etter det på grunn av sviktende tillit hos fansen. Edgerunners kom og leverte et strålende show som var originalt, men hadde noen sammenvevde elementer, og debuterte på et tidspunkt da Cyberpunk 2077 var i en mye bedre tilstand enn det var ved lanseringen, der det fungerte som katalysator for å få mange til å vende tilbake til tittelen og innse at det var noe begravd under feilene og problemene.

5. Fallout

Jepp, jeg setter Fallout så høyt allerede. Det var mye som kunne ha gått galt med denne serien. Rollebesetningen kunne ha føltes feil, skildringen av ødemarken kunne ha vært feil, historien kunne ha føltes kjedelig eller irrelevant, og listen er lang. Men det er ikke det som har skjedd her. Dette er (etter min mening) det beste innholdet på Fallout til dags dato. Det gir meg troen på denne serien og gir meg lyst til å dykke ned i ødemarken igjen, til tross for at jeg aldri har forelsket meg i Fallout spill på samme måte som jeg gjorde med The Elder Scrolls. Dette er ikke bare en flott filmatisering, men det er også svært underholdende og fornøyelig fjernsyn, noe som i mine øyne setter den mye høyere enn noen av de andre historiefylte filmatiseringene vi har sett tidligere.

6. Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog er med fordi den kom på et tidspunkt da de fleste trolig forventet at det ville bli nok en pengegrisk satsing på å sette et spillikon på det store lerretet. Overraskende nok var det ikke det. Det vi fikk, var faktisk en svært sjarmerende eventyrfilm som klarte å skape en genuint interessant historie for en figur som egentlig aldri har hatt de største fortellingene i ryggen. Riktignok var det hele designdebaclet, noe som i ettertid viste seg å være til det beste, for Ugly Sonic hjemsøker nok fortsatt drømmene til mange, men Jim Carrey leverte også en fantastisk Dr. Eggman, noe som gjorde at totalproduktet var så bra at vi ikke bare får en tredje film i år, men også en spinoff-serie basert på Idris Elbas Knuckles.

7. Lara Croft: Tomb Raider

Hvis du kjenner noen som er forelsket i Lara Croft, kan du sannsynligvis tilskrive det denne filmen. Selv om Alicia Vikander gjorde sitt beste i rollen som Lara i den ferske Tomb Raider-rebooten, vil Angelina Jolie for mange alltid være den levende Lara. Spillene Tomb Raider har alltid vært populære og vil sannsynligvis fortsette å være det i fremtiden, men Laras stjernestatus og multimediale berømmelse kan nok tilskrives samlingen av storfilmer med Jolie i førersetet. De var kanskje ikke de beste filmene, men jammen ga de oss en minneverdig tolkning av karakteren.

8. Resident Evil (2002)

Og dette er et lignende tilfelle med Resident Evil. De har laget så mange filmer som fungerer som oppfølgere til originalen fra 2002 at det ærlig talt er umulig å telle dem. De fleste av dem er også helt avskyelige filmer som til tider er nesten ikke til å se på. Men man må se på arven og det faktum at det fantes et marked for å lage så mange av disse filmene, og tilskrive det til den første filmen i serien, som ga oss en actionfylt utflukt proppet med cheesy 2000-tallssjarm og en original historie.

9. The Super Mario Bros. Movie

Enhver filmatisering som kan generere 1,5 milliarder dollar i billettinntekter, fortjener å være med på denne listen. The Super Mario Bros. Movie kan bli stående som en av tidenes mest ikoniske animasjonsfilmer med tanke på suksessen på kino og det faktum at den har ført til at Nintendo tilsynelatende har satset enda mer på filmatiseringen. Det er nettopp derfor jeg har bestemt meg for å plassere The Super Mario Bros. Movie her og ikke Detective Pikachu, for når man virkelig koker det ned, er disse to prosjektene sannsynligvis svært like i sin faktiske kvalitet.

10. Pokémon: Den første filmen

Alle som vokste opp med Pokémon-spillene har sannsynligvis sett denne filmen. Den ble riktignok slaktet av kritikerne da den kom for mange år siden, men den ga også Pokémon den verdensomspennende plattformen den trengte for å bli den underholdningsgiganten den er i dag. Denne filmen vil sannsynligvis gå inn i historien som en av de største animasjonsfilmene på 90-tallet, kanskje til og med i det 20. århundret, og det er det som gjør den til et så imponerende og ikonisk prosjekt, spesielt med tanke på den absolutte mengden av filmatiseringer som ble produsert på denne tiden.